‘Rodeate de personas que te inspiren’: ‘Méxxico Siglo XXI’ recibe con amor a Bradley Cooper

El actor, escritor, director y cantante estadounidense, Bradley Cooper, formó parte del panel de ponentes internacionales del evento ‘El Nuevo Mexxico Siglo XXI’ de la Fundación TELMEX Telcel y Fundación Carlos Slim, desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Cooper fue uno de los conferencistas más esperados por los becarios que disfrutan de las ponencias, debido a su popularidad en Hollywood. El nacido en Filadelfia, Estados Unidos, afirmó ser una “persona como todos ustedes, soy una persona curiosa y creo que ese es mi principal don, la curiosidad desde que era un niño y dada esa razón y dado que tengo una buena ética de trabajo, si me gusta algo el tiempo pasa y cuando haces algo que odias el tiempo se arrastra [...] lo importante es rodearte de personas que te inspiren, que te enseñen y entonces eres capaz de explorar estas cosas cuando era niño, era un niño curioso y ahora que soy mayor [...] me he dado cuenta que ese es el principal activo”. Se le cuestionó sobre su decisión sobre elegir la carrera de actor, mencionando que en su familia no había personas en el medio artístico; pero su familia siempre vio películas y pasaban tiempo viendo televisión, por lo que con historias ‘escapaba’ para cumplir su deseo, lo que le creó el sueño de actuar TE PUEDE INTERESAR: ‘Pasión’ y de todo, pero ‘no demasiado’, las claves de Carlo Ancelotti para el liderazgo

“Nadie en mi familia estaba en el entorno del arte, mi padre quería hacer dinero y proveer a su familia; sin embargo, siempre amamos las películas, la televisión, y pasamos mucho tiempo de niño viendo la televisión [...] me encantaban las historias, escapaba con las historias”. Recordó que “El hombre elefante” de David Lynch que lo cautivó para incursionar en la actuación, la película lo cautivo en el séptimo arte. El actor nominado a los premios Óscar por su participación en ‘Nace una estrella’ y ‘Juegos del destino’, además de sus siete nominaciones en la Academia con su último film, ‘Maestro’, recordó otro de sus grandes éxitos con ‘Hangover’ el cual llegó en un momento de su vida cuando se sentía que no podía hacer y que le afirmaban que no podía hacer otros proyectos, hasta que Todd Phillips lo llamó para participar en la película taquillera Cooper, quien interpretó la banda sonora de ‘A Star Is Born’ junto a Lady Gaga, con quien también ganó un Grammy, enfatizó en su trabajo con la cantante del pop, asegurando que fue una idea de la que tenías que estar ‘loco’ para rodarla, ya que no conocía a Stephanie Germanotta. LOS DIRECTORES QUE MARCARON SU CARRERA El actor elogió el ‘estilo’ de Guillermo del Toro, con quien trabajó en ‘El Callejón de las Almas perdidas’, proyecto que le dio la valentía para poder entrar de lleno para realizar su último trabajo ‘Maestro’, afirmando que el tapatío ‘es un mago’. ‘American Sniper’ de Clint Eastwood representó un reto para el actor, ya que al director lo considera como ‘un icono’. “Me permitió sentirme cómodo, y no me puedo imaginar esa película, que fue terrible, yo bajé mucho de peso y la persona a la que yo estaba interpretando era una persona fuerte y físicamente más grande que yo [...] pude hacer el trabajo y pude sentirlo, Clint me ayudó, me dio su energía [...[ trato de generar o ayudo a ver un entorno en el que la gente se sienta relajada y cómodo, porque ahí es donde la gente saca el mayor provecho, [...] siento que las películas van de la mano con este espacio relajado y gozable”. TE PUEDE INTERESAR: ‘México Siglo XXI’ apuesta por la reimaginación de México en la IA

#MSXXI organizado por @fundaciontelmex se lleva a cabo en #CDMX; Bil Clinton se presenta con una inspiradora plática sobre los retos tecnológicos ☝️😎 Acá más información: https://t.co/jbkuLuj25Y pic.twitter.com/ncGa3S7Cy7 — Vanguardia (@vanguardiamx) September 6, 2024

EL CINE E IA “Ya está aquí”, afirmó sobre la Inteligencia Artificial en el cine, cree que es importante la adaptación de las nuevas tecnología en el séptimo arte Considera que será un elemento más para contar historias, por lo que no le pone una etiqueta como ‘bueno o malo’, ya que permitirá “nuestra imaginación sea ilimitada por menos dinero”. CRÍTICA EN EL ARTE Es bien sabido que las personas con una vida y trabajos muy públicos es inevitable que se realicen criticas negativos sobre su trabajo, pero aseguró que “los comentarios negativos no son específicos para la gente que está en el ojo público, se da a nivel mundial... y esto puede preocuparte... en alias sufrí críticas”. Por lo que desde hace una década no ha tomado en cuenta los comentarios negativos. Señaló que siente empatía por las personas que sufren críticas en Internet, porque pueden llegar en momento difícil “pero creo que es un regalo finalmente”, con el fin de llevarlos a crecer y saber que es lo más relevante de las personas. “Estoy aquí para saber lo más importante”. TE PUEDE INTERESAR: Bill Clinton, expresidente percusor de la tecnología en EU, inspira a jóvenes mexicanos por cambios incluyentes para el futuro LA FELICIDAD Y FRUSTRACIÓN “Mi base es ser feliz [...] normalmente soy una persona feliz [...] soy una persona llena de energía y curiosa”, mencionó sobre las cosas que desea realizar “Nada me detienen, ni nadie me dijo hazlo”, afirmó. Recomendó a los becarios rodearse de gente que sea buena y que quiera hacer las cosas, además de no esperar que den oportunidades, específicamente con la tecnología con la que contamos ahora; “hazlo tú”, pidió a los asistentes.

#MSXXI | El actor, escritor, director y cantante estadounidense, Bradley Cooper nos comparte: “Guíen con amor, dirijan con amor, a pesar de que estén enojados, que les duela el corazón, hagan una pausa y guíen con amor, esto les llevará a cosas que definitivamente serán positivas... pic.twitter.com/VzhQPcclRj — Vanguardia (@vanguardiamx) September 7, 2024

SU PADRE, MOTIVO DE FILANTROPÍA El actor mencionó que uno de los motivos para realizar su fundación fue la enfermedad de su padre, a quien acompaño en su tratamiento de quimioterapia y conoció a demasiadas personas que acude a hospitales sin acompañantes. “Hay mucho dinero para la curación, pero hay poco dinero para cuidar a las personas [...] El perder a tus padres te hace crecer de una manera, definitivamente yo estaba mucho más abierto”, explicó que la fundación comenzó con la entrega de certificados de regalo para los acompañantes de las personas que acudían a sus tratamientos. TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya viste ‘Maestro’ en Netflix? Así se preparó Bradley Cooper para dar vida a un director de orquesta y su escena épica RECOMENDACIONES DE BRADLEY El acto estadounidense se despidió de los becarios con tres recomendaciones para la vida. 1.- “Guíen con amor, dirijan con amor, a pesar de que estén enojados, que les duela el corazón, hagan una pausa y guíen con amor, esto les llevará a cosas que definitivamente serán positivas para ustedes y seguro”; 2.- “Coman buena comida, disfruten la comida”; 3.- “Rodéense de personas que los amen y que ustedes amen”.

Leer Texto