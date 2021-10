Salinas robó más, dice AMLO sobre Pandora Papers; aunque pide que se investigue a todos

PUEBLA, Pue. El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se abra una investigación sin distingos a los 3 mil mexicanos, incluido su Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, que aparecen en la investigación periodística Pandora Papers por haber sacado dinero del país para llevarlo a paraísos fiscales.

Al comentar en su rueda de prensa mañanera, realizada este lunes en el Cuartel de 25 Zona Militar, el mandatario celebró que este tema se está transparentando en una investigación periodística, y pidió que las autoridades correspondientes investiguen si hay delito qué perseguir y para que se conozca más sobre esta fuga de capitales del país.

“Que además se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despachos y fondos de inversión”, reclamó el mandatario, “que se aclare el origen del dinero porque hay empresarios, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo (como resultado de la investigación)”.

El presidente consideró que se deben revisar las unidades e instituciones que se crearon en todos los países para evitar la fuga de capitales, porque esta investigación pone de manifiesto que no están cumpliendo con su papel. “Hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que, los que sacan dinero, no evadan impuestos”, recalcó.

Aunque señaló no tener claro qué autoridad deberá llevar a cabo esta investigación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal.

López Obrador aclaró que ya tenía conocimiento de que se publicaría este amplio reportaje en el que participan Proceso y otros 150 medios de comunicación a nivel mundial, debido a que Arganis Díaz le informó que lo habían buscado para preguntarle al respecto.

Dijo que el funcionario le informó que se trataba de una inversión que hizo en 1998 con dinero que obtuvo por la venta de acciones que le entregaron cuando dejó de trabajar en ICA y que después invirtió en Stanford Financial Group y que incluso lo habían robado, junto a miles de personas.

“Le pregunté y de cuánto estamos hablando, para saber y me dijo 3 millones. Le dije ¿de dólares? No, de pesos. Ah, no es mucho”, contó el presidente.

Reclamó que la mayoría de los medios de comunicación sólo mencionen entre los tres mil a cuatro personas que eran cercanos a su gobierno como Arganis Díaz Leal, su exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra; a Julia Abdalá Lemus, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; y al Senador Armando Guadiana, de Morena.

En torno a Scherer, mencionó que ya no está en su gabinete por lo que tendrá que aclarar por cuenta propia, igual que los otros tres mil que mencionan en la lista.

Además, pidió a los medios aclarar que este fenómeno no es nuevo, pues recordó el caso de Raúl Salinas de Gortari que entre 1992 y 1994 sacó del país más de 100 millones de dólares.

“Una lista grande y hay de todo. Buenos decirles a los jóvenes que desgraciadamente no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no había nacido cuando se dio a conocer que el hermano del expresidente Carlos Salinas, Raúl Salinas, que había sacado del país 100 millones de dólares usando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, Citibank, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos”.

Señaló que posteriormente se crearon las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo, “pero por lo que estamos viendo no han dado resultado”.

“Pero si se da la noticia ayer, cuando fue lo de Raúl Salinas fue en 92 y 94, cuantos años tiene 27 años, quien tiene ahora 26 años no había nacido. Siempre tenemos que dar antecedentes sobre todo por los jóvenes”.