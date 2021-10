Samuel García señala a presunto yerno del Bronco por cobrar ‘moches’ a casinos; Rodríguez rechaza acusación

MONTERREY, N. L.- Ramón Rodríguez, presunto yerno del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, cobra a los casinos dos millones de pesos mensuales, a nombre de la actual administración estatal, dio a conocer esta mañana el mandatario Samuel García Sepúlveda.

En respuesta, Jaime Rodríguez se extrañó por la acusación y dijo que su único yerno se llama Hernán, que trabaja junto con su esposa, Zoraida, quien es su hija mayor, y que no conocen a la persona con la que lo relacionan, como ya se lo hizo saber al mandatario de Movimiento Ciudadano, por mensaje telefónico escrito.

En la conferencia de este domingo, para actualizar cifras de Covid 19 en la entidad el gobernador hizo la denuncia sobre este soborno que era cobrado en los 30 casinos que operan en la entidad, para permitirles que la clientela fumara en el interior.

Al señalar que presentará la respectiva denuncia ante la Fiscalía del Estado, García relató que el sábado fue contactado por un empresario casinero que le comunicó que andaba “un pelado corriente” pidiendo moches entre estos establecimientos.

“Se llama Ramón Rodríguez y parece que es ahijado o yerno del Bronco. Este pelado corriente anda usurpando puesto para decir que ahora va a ser el nuevo que va a cobrar los dos millones por casino que siempre había cobrado El Bronco”, acusó García Sepúlveda y pidió a los afectados que denunciaran a esta y cualquier persona que les pida cuota para trabajar.

Aseveró que si el Bronco está involucrado por estos cobros ilegales también será incluido en la carpeta de investigación.

“Lo que más duele es que anden diciendo que el nuevo gobierno les autorizó seguir cobrando el moche que había, por eso me animo a exhibirlo y dar su nombre, de ese tal Ramón Rodríguez que esta semana fue a visitar casineros para decirles que para seguir fumando él seguía cobrando la cuota. Lo hago público para que todo Nuevo León sepa que ya no hay moches”, señaló.

“Mi yerno se llama Hernán”: El Bronco

Por su parte, El Bronco dijo en entrevista telefónica que el actual gobernador está mal informado al relacionarlo con el cobrador de moches, y atribuyó ese supuesto error que cometió en la conferencia, a “gente cizañosa” que le proporciona datos erróneos para incriminarlo en actos de corrupción.

“Yo no tengo ningún yerno, ni sobrino que se llame así. Me extraña porque finalmente, lo que deben de hacer es denunciar y no solamente decirlo, porque las declaraciones luego causan un problema, si no se tiene la verdad. Si hay sospecha, se dice, pero en este caso no me siento ni aludido, ni preocupado (...) Mi hija estaba enojada, pero yo le dije que no se preocupara, porque era una confusión”, comentó.

Dijo que el esposo de Zoraida se sorprendió cuando supo que lo estaban involucrando en estos hechos de corrupción.

“Le hablé a mi yerno y le dije que si andaba de malandro, y me dijo que él no... Estaba hasta asustado, el pobre chamaco”, dijo El Bronco riéndose del sobresalto que provocó en su familia la declaración de Samuel.

Comentó que Hernán y su hija trabajan juntos, como pareja, en su negocio propio y son ajenos a la política.

Dijo que no emprenderá ninguna acción, ni mediática ni legal por estos comentarios que, insistió, son equivocados, por lo que ya se comunicó con el actual mandatario para comentarle que está dispuesto a hablar ante él o cualquier autoridad para aclarar temas como este.

“Incluso ya le mandé un mensaje a Samuel hace momento diciéndole que no tengo ningún yerno y que estoy a sus órdenes a la hora que quiera. Siempre le he dicho eso. No hay que esconder nada y en cuanto surja un tema hay que enfrentarlo, siempre y cuando demuestren que tienen la razón”, dijo.

Los casinos en la entidad aportan anualmente, en impuestos a las arcas estatales, unos mil millones de pesos en total, aunque en el primer año de la pandemia, por los cierres, la cifra bajó hasta 500 millones.