SAT y Buró de crédito lanzan advertencia a contribuyentes deudores... ¿Cómo afecta y qué hacer para salir de la lista negra?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), continua con la lucha para lograr una mayor recaudación de impuestos por lo que ahora lanza un aviso a los contribuyentes que deberás tomar en cuenta pues, tiene que ver con aquellos deudores que se encuentran dentro de la lista negra del Buró de Crédito. Conoce cuales son las razones por las que podrías terminar en esta situación que puede afectar de gran manera tu futuro financiero.

Esto quiere decir que cuando una persona se encuentra en la lista negra del Buró de Crédito, su capacidad crediticia se vuelve nula y es difícil que pueda obtener préstamos o financiamientos; sin embargo, si la situación por la que llegaste a este conglomerado de deudores es por deudas con el SAT pues, este tema podría traer consecuencias legales en tu contra.

TE PUEDE INTERESAR: Suprema Corte avala límites a devolución de IVA

Para evitar esta situación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un aviso a los contribuyentes para que se pongan al día con sus pagos en dado caso de que tengan algún tipo de deuda con este organismo.

¿Por qué razones el SAT me puede meter a la lista negra?

Lo que muchas personas no saben es que existen múltiples razones por las cuales los deudores pueden terminar dentro de la lista negra del Buró de Crédito y son las siguientes:

• No pagar adeudos fiscales

• No pagar un crédito

• No pagar un préstamo

Debes de tener en cuenta que, tener un adeudo fiscal con el SAT funcionará de manera diferente que con un banco pues, mientras que con los bancos puedes negociar y reducir la deuda, con el Servicio de Administración Tributaria esto no será posible y deberás pagar el monto total de la deuda, la cual es una de las razones por las que entrarás a la lista negra del Buró de Crédito, pero podría resultar complicado, por lo que siempre es mejor llevar una buena contabilidad con la guía de profesionales en el tema.

Recuerda que no es lo mismo tener adeudos fiscales con el SAT, a un banco, ya que funcionan de forma diferente: puedes negociar tu deuda con un banco, pero con el SAT esto será imposible, y tendrás que pagar el monto total de lo que debes; por lo tanto, la única forma de salir de la lista negra es pagando por completo dicha deuda.

Este proporcionara los días 15 de cada mes, la información de adeudos del corte del mes inmediato anterior, por lo que es importante hacer caso al aviso que lanza el Servicio de Administración Tributaria para todos los contribuyentes.

¿Qué créditos fiscales reporta el SAT al Buró de Crédito?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de proporcionar información relativa de los créditos fiscales del contribuyente al Buró de Crédito.

Se acuerdo con el artículo séptimo transitorio, fracción XI de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, 69 del CFF y reglas 9.9 de la RMISC 2023, desde el 1o. de enero de 2008, el SAT puede proporcionar a las sociedades de información crediticia, la información relacionada con los créditos fiscales que no han sido pagados o garantizados por los contribuyentes.

Únicamente se integra a la base de datos del Buró de Crédito o del Círculo de Crédito, aquellos créditos firmes; es decir, que previamente han sido determinados y ya no puedan ser impugnados, ya sea por haber transcurrido los plazos legales para tal efecto o porque habiendo sido recurridos su invalidez no fue desvirtuada.

¿Qué es un crédito fiscal firme?

• En este sentido, un crédito fiscal firme, es aquél que se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones:

• El particular no interpuso medio de defensa (recurso de revocación, juicio de nulidad o amparo) dentro de los plazos señalados en la Ley.

• Habiendo sido impugnado el crédito fiscal, el particular se desista del medio de defensa respectivo.

En el medio de defensa interpuesto por el particular, se emita resolución que confirme la validez del documento determinante del crédito fiscal, deseche el medio de defensa o que ponga fin al recurso o juicio, y dicha resolución no admita ya ningún medio de defensa o, admitiéndolo, el mismo no fue promovido por el particular dentro de los plazos legales.

¿Cómo sé si tengo créditos fiscales firmes?

Para que el contribuyente conozca si tiene créditos fiscales firmes a su cargo, puede seguir los siguientes pasos:

• Ingresando a Mi Portal con su RFC y contraseña.

• En la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.

• Acudiendo a las oficina del SAT que le corresponda.