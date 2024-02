Se concentran ciudadanos en Marcha por Nuestra Democracia en el Zócalo; Morena afirma que busca dañar al INE

La convocatoria pedía a los asistentes portar ropa en color rosa y blanco , junto a banderas de México, así como evitar colores que hagan referencia a algún partido político con objetivo a no llamar al voto .

Aunque los asistentes a la marcha convocada arribaron desde las 8:30 de la mañana de este domingo, la mayoría, vistiendo ropa blanca y portando algún distintivo color rosado.

Ciudadanos se congregaron sobre Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y algunas calles cercanas como Juárez y Bucareli. Otros contingentes partieron de la Alameda Central rumbo al Zócalo; aunque en las inmediaciones de Bellas Artes también se observaron contingentes.

La organización Unid@s informaron que dicha movilización tiene la finalidad de pedir al Presidente Andrés Manuel López Obrador “que no se meta en la elección, que no haya más propaganda, y no más al abuso de los programas sociales”.