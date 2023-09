Sin embargo, Pinochet no fue el único responsable del derrocamiento de Salvador Allende.

Como presidente, Salvador Allende fue elegido democráticamente en septiembre de 1970. Realizó nacionalizaciones generalizadas y reformas consideradas radicales, que no fueron del agrado de muchos chilenos y observadores internacionales, como el gobierno de Estados Unidos, la CIA y corporaciones transnacionales.

Unos días antes, el 8 de septiembre, el general Arellano Stark pidió el apoyo a Pinochet para el golpe militar, pero él no dio respuesta definitiva.

Sin embargo, el 9 de septiembre, Allende le dijo a Pinochet y a otros generales del Ejército que convocaría a un plebiscito para acabar con la crisis política. Tras esto, ese mismo día, Pinochet dio su apoyo a los cabecillas del golpe de Estado.

Tras el visto bueno de Pinochet, el Ejército llevó a cabo el golpe militar, liderado por Toribio Merino y por Leigh.

Las acciones del golpe comenzaron temprano. Allende se dirigió a las 7:30 a.m. al Palacio de La Moneda (el Palacio Presidencial) una vez que fue informado de la sublevación del Ejército.

Unos 45 minutos después, dio inicio el ataque por tierra a La Moneda.

Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En este señalaba su decisión de no abandonar la casa de gobierno. Agregaba que se mantendría firme en su postura de ‘seguir defendiendo a Chile.

Al mediodía, aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile comenzaron el bombardeo del Palacio Presidencial, en un ataque por aire que duro alrededor de 15 minutos.

Poco más tarde, en cuestión de minutos, La Moneda fue destruida y adentro se encontró muerto a Allende junto al arma con la que aparentemente y de forma oficial los militares declararon que se había “suicidado”.

Entonces, una Junta Militar presidida por Pinochet tomó el control del Gobierno. La dictadura duraría hasta 1990, cuando el 11 de marzo Patricio Aylwin recibió la banda presidencial de manos de Pinochet, tras ganar las primeras elecciones democráticas del país desde las que ganó Allende en 1970.

Al menos 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas de 1973 a 1990. De ese total, se estima que las víctimas de desaparición forzada podrían ser unas 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponderían a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpos.

CONTROVERSIAS POR LA MUERTE DE ALLENDE

A las 5:30 pm del 11 de septiembre, llegó el cadáver de Allende al Hospital Militar.

Se presentaron los cuatro jefes de Sanidad de las Fuerzas Armadas, José Rodríguez Véliz, Miguel Versin Castellón, Mario Bórquez y Luis Veloso.

El informe, que tardó mucho tiempo en salir a la luz, fue firmado por Luis Raúl Cavada Ebel, Jorge Quiroga Mardones, Carlos Davidson y Jorge Almazabal.

Al lado izquierdo del cadáver y sobre el sofá se encontraba un cargador de arma automática sin munición y un casco con las iniciales ‘J.M.F.’ en una de las cintas interiores de suspensión. Próximo al cargador y sobre el sofá, hay una porción de masa encefálica.

Otra porción se encuentra sobre una alfombra próxima al sofá y pequeños restos de la misma materia dispersos en diferentes lugares del salón.

El gobelino colocado en el muro detrás del sofá, presenta dos orificios correspondientes a perforaciones por paso de proyectiles que finalmente inciden en el muro [...] Estimamos que la posición más probable que pudo haber para el cuerpo y el arma en el momento del disparo, ha podido ser una semejante a la que, en forma esquemática está representada gráficamente en el croquis N.º 14.256, en el cual la persona está sentada en el sofá, con cierta inclinación hacia delante, sosteniendo el extremo superior del cañón con la mano izquierda, la boca del arma casi en contacto con el mentón y accionando el disparador con la mano derecha.

Es posible, en consideración a los dos impactos de la pared y la apreciación superficial de la herida de entrada, que haya existido una sucesión rápida de dos disparos...

3.1. La muerte del señor Salvador Allende Gossens, se produjo como consecuencia de una herida de bala que tiene su entrada en la región mentoniana y su salida en la región parietal izquierda...

3.2. El hecho tiene las características de un suicidio. En consecuencia, se descarta la posibilidad de homicidio

Lo anterior es lo que se describió en dicho informe. Asimismo, hubo una declaración oficial que aseguraba que Allende se había suicidado con un rifle de asalto AKMS, y que había sido un regalo de Fidel Castro, ya que en la culata tenía una placa que decía: “A Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro”.

Pocos días después, Fidel Castro declaró en un discurso que Allende había sido asesinado al entrar los golpistas en el Palacio de la Moneda. No fue hasta 2002 cuando, sin retractarse de aquellas palabras, comentó que aceptaba la posibilidad del suicidio.

En 2011, el periodista chileno Camilo Taufic publicó la hipótesis que Allende sufriera lo que denominó “suicidio asistido”.

La teoría presuponía que Allende utilizó una pistola que guardaba en su escritorio. No apuntó bien y se habría disparado bajo el ojo derecho, quedando malherido. Enrique huerta, que formaba parte del Grupo de Amigos del Presidente, lo remató disparándole en el cráneo con su fusil. Así cumplió su promesa de no dejarlo vivo ante los golpistas. Parece ser que el general Javier Palacios convenció a los médicos para que no informaran de la asistencia que recibió Allende al suicidarse.

Sin embargo, en 20214, la Corte Suprema de Chile cerró definitivamente la investigación sobre la muerte de Allende. Dictaminó que se suicidó y no hubo participación de terceros.

Recientemente, Andrés Manuel López Obrador, volvió a despertar la controversia, ya que aseguró que Allende fue asesinado.