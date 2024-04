Se descubren fragmentos del virus de la gripe aviar en la leche

Por Emily Anthes, Apoorva Mandavilli y Noah Weiland

El martes, algunos reguladores federales afirmaron que unas muestras de leche pasteurizada de todo Estados Unidos dieron positivo por remanentes inactivos del virus de la gripe aviar que ha estado infectando a las vacas lecheras.

Los funcionarios indicaron que los fragmentos virales no representan una amenaza para los consumidores. Mediante un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) manifestó: “A la fecha, no hemos observado nada que modifique nuestra evaluación de que el suministro de leche comercial es seguro”.

Durante el mes pasado, un virus de gripe aviar conocido como H5N1 ha sido detectado en más de treinta granjas lecheras en ocho estados. También se sabe que el virus infectó a un trabajador, cuyo único síntoma fue conjuntivitis.

Algunos científicos han criticado la respuesta federal y han dicho que el Departamento de Agricultura ha sido demasiado lento en compartir datos importantes y no ha llevado de la manera adecuada las pruebas al ganado para detectar la infección.

David O’Connor, un experto en virus en la Universidad de Wisconsin-Madison, señaló que encontrar fragmentos virales en la leche de la cadena de suministro comercial no es lo ideal, pero el material genético representa un riesgo menor para los consumidores que toman leche.

O’Connor agregó: “El riesgo de infectarse a través de la leche que contiene fragmentos virales en ella debería ser nulo. El material genético no puede replicarse por sí mismo”.

Los funcionarios no dieron a conocer cuántas muestras de leche pasteurizada habían dado positivo por fragmentos virales ni de dónde provenían esas muestras. Algunos expertos aseguran que esas son preguntas clave. Alrededor de una tercera parte de las muestras dieron positivo, esto según dos personas con conocimiento de los datos que no estaban autorizadas para hablar públicamente.

Si los fragmentos están presentes en muchas muestras en el suministro comercial de leche, esto indicaría que es probable que el brote sea mucho más extenso de lo que se creía.

La semana pasada, The New York Times informó que el virus había sido detectado en una manada de vacas lecheras en Carolina del Norte que no tenían síntomas de la enfermedad.

O’Connor opinó: “El problema en vacas lecheras podría ser mucho más grande de lo que sabemos. Esa sería la preocupación, no que la leche en sí misma sea un riesgo”.

La FDA declaró que estaba estudiando muestras de leche de varias fuentes, incluyendo vacas infectadas, la cadena de procesamiento de la leche y los anaqueles de las tiendas de abarrotes. Los funcionarios federales todavía esperan los resultados de experimentos diseñados para determinar si las muestras de leche podrían contener virus activos, según dos personas familiarizadas con revisiones federales en curso.

Estos tests toman mucho más tiempo que las llamadas pruebas PCR que determinan si hay o no material viral en el suministro de leche.

Los funcionarios federales han garantizado en repetidas ocasiones que el suministro comercial de leche es seguro y destacan que a los productores de lácteos se les exige que mantengan la leche proveniente de animales enfermos fuera del suministro para humanos.

Casi toda la leche producida en las granjas estadounidenses es pasteurizada, lo cual es un proceso diseñado para eliminar con calor los virus. Los expertos aseveran que la pasteurización también debería inactivar los virus de la influenza, los cuales son conocidos por ser frágiles y sensibles ante el calor.

Solo en fechas recientes la FDA ha evaluado la efectividad de la pasteurización contra la H5N1. El riesgo de contraer el virus mediante productos lácteos sin pasteurizar sigue siendo desconocido, pero los reguladores han advertido desde hace tiempo a los consumidores que la leche bronca (sin pasteurizar) representa una variedad de riesgos de enfermedades.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos han monitoreado datos de las pruebas de influenza y las visitas a las salas de urgencias por casos relacionados con la influenza. Nirav Shah, médico y subdirector principal de la agencia, comentó: “No hemos visto ningún aumento a la fecha en los ámbitos local, estatal o nacional”.

El descubrimiento de fragmentos virales en la leche ha generado una inquietud significativa en la Casa Blanca acerca de cómo evitar generar un nivel innecesario de alarma sobre el suministro lácteo, según personas familiarizadas con deliberaciones internas quienes no estaban autorizadas para hacer declaraciones públicas.

Los funcionarios federales esperan abordar los hallazgos en una conferencia de prensa en los próximos días.

Brian Ronholm, director de políticas de alimentos en Consumer Reports, una organización de defensoría, mencionó que sería “crucial” que los funcionarios comuniquen con claridad los hallazgos y eduquen a los consumidores sobre qué quieren decir.

La leche proveniente de las granjas es reunida en miles de litros que diluirían en gran medida cualquier virus presente. La pasteurización disminuye aún más los niveles del virus.

Poco después de los ataques del 11 de Septiembre, Michael Osterholm, un experto en enfermedades infecciosas en la Universidad de Minnesota, ayudó al gobierno federal a planear acciones ante un posible ataque de bioterrorismo que podría usar la neurotoxina botulínica, un virus altamente letal, para contaminar la leche.

Al trabajar en conjunto con la industria láctea, Osterholm y otros identificaron condiciones de la pasteurización que inactivarían la neurotoxina. Osterholm relató que esa experiencia lo tranquiliza al respecto de que la H5N1 tiene escasas probabilidades de que represente algún problema.

Osterholm añadió: “Con un virus como este, tendría que creer que incluso si tuvieras los niveles más altos de actividad viral que jamás pudieras imaginar en la leche extraída de la ubre de una vaca infectada, se diluiría millones de veces al pasar a la pasteurización”.

La leche ingerida también es descompuesta por los sistemas digestivo e inmunitario del organismo, así que “No me preocuparía sobre los remanentes”, precisó Nahid Bhadelia, médica y directora del Centro de Enfermedades Infecciones Emergentes de la Universidad de Boston.

Bhadelia agregó: “Mientras no sea un virus vivo, es poco probable que haya cualquier riesgo a la salud”.

Las personas (y las vacas) infectadas podrían portar remanentes de material genético viral mucho después de que la infección activa se haya resuelto. Es por esa razón que las pruebas PCR de COVID-19 en algunas ocasiones producen resultados positivos después de que una persona se ha recuperado de la enfermedad.

Bhadelia puntualizó que las vacas afectadas parecen tener grandes cantidades de virus en su leche, lo que indica que podría tomar algo de tiempo para que vuelvan a estar libres de virus.

Bhadelia concluyó: “Pero la parte interesante de esto es que no tenemos una idea de cuánto tiempo les toma a las vacas eliminar el virus”.

c.2024 The New York Times Company