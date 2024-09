Se dieron con todo: Miguel Yunes padre y Marko Cortés protagonizan ‘round’ en el Senado

Yunes Márquez bajaba para rendir protesta cuando se le acercó el pastor de la bancada morenista, Adán Augusto López Hernández, para darle indicaciones al oído.

El ex Gobernador veracruzano rendía protesta y el griterío arreciaba: “traidor, traidor, traidor...”.

De inmediato, Yunes padre solicitó la palabra y la Mesa Directiva se la concedió. Yunes reprochó al dirigente que por la mañana hubiese declarado que sería expulsado de las filas panistas cualquier senador que votara en contra de la reforma judicial.

“No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar en contra o en favor. Esto no es democracia, es linchamiento. No soy traidor por no estar con ustedes”.

“Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió”.

Yunes Linares dejaría entrever que su hijo se presentaría por la tarde para votar en contra de la reforma.

“No nos hemos doblado frente al Gobierno y menos frente a ti”, incidió.

“Estoy francamente decepcionado porque esos opositores férreos valientes ahora los veo sometidos al poder. El PAN les dio todo, pero no estás traicionado al PAN: estás traicionado al pueblo de México que votó por un contrapeso”, reviró el senador y dirigente panista.

El senador y dirigente pediría la palabra por “alusiones” por segunda ocasión y aseguró que hubo un “pacto de impunidad” a cambio del voto.

“Nos hubieras tomado la llamada para decirnos ‘voy a traicionarlos’”, reprochó.

El presidente del Senado dio por terminada la discusión y citó a una segunda sesión, a las 14:30 horas, para abrir la discusión de la reforma al aparato judicial.