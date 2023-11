¡Se están peleando! Morenistas arman trifulca en pleno Congreso de Campeche

También es señalado de querer el control del Congreso ante una eventual solicitud de licencia por parte de la Gobernadora Layda Sansores para unirse al proyecto de la coordinadora de los comités de la 4T, Claudia Sheinbaum.

“Las puñaladas, puñaladas son, me están orquestando todo un embate feroz en todos los niveles. No cabe duda que las batallas más duras son las internas no me voy a dejar y en su momento sacaré todas las evidencias que tengo y voy a desnudar a cada uno de estos sectarios y traidores. Ahora resulta que en pocas palabras me quieren desaforar o destituir contrario a la ley. Pronto daré información, bello día”, posteó Gómez Cazarín.

LA BATALLA CAMPAL

La noche de ayer se llevó a cabo una sesión de diputados morenistas, entre otras cosas, para destituir a Gómez Cazarín como presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la LXIV legislativa.

Nueve de 16 legisladores que integran la bancada de Morena avalaron la remoción. Se indicó que diputados morenistas leales a Gómez Cazarín intentaron llegar a un acuerdo con los disidentes y en ese punto comenzaron los empujones.

Un grupo de personas que apoyan a uno y otro bando intentó ingresar al Congreso por lo que se armó el zafarrancho.

Diputados de ambas alas se acusaron de meter grupos de choque al inmueble legislativo.

