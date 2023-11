Se habrían desviado casi 42 mmdp de las pensiones para adultos mayores, afirma escritora Elena Chávez

La escritora explicó que el padrón del programa para pensionar a adultos mayores de la actual administración está inflado , ya que al contrastar el registro de beneficiarios con el número de personas de entre 65 años o más en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) , la cifra no corresponde.

“Si tú buscas en el PUB (Padrón Único de Beneficiarios), que es que el programa de beneficiarios, cuánta gente hay, resulta que el número no corresponde. Te vas al Inegi para ver qué población había en ese momento para saber cuántos adultos había y el Inegi te dice que no, que efectivamente no había esa cantidad de adultos mayores”, aseguró.

Aseguró que el programa es universal y, según las autoridades, se está dando el 100 por ciento a todas las personas adultas mayores, lo que quiere decir que ricos y pobres están recibiendo la tarjeta de la pensión.

“Es bien importante que sepan que les están quitando dinero, que no les están dando completa su pensión, eso es muy importante, porque se está desviando y no solamente fue el primer semestre, siguen haciéndolo, no ha parado (...) eso se mantiene así, lo siguen haciendo”, agregó.

Por otro lado, la periodista afirmó que en su nueva obra también explica cómo es que Omar García Harfuch, quien quiere ser candidato a jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena, en complicidad con Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de ese partido, ha utilizado a los policías para presuntamente juntar casi 4 mil millones de pesos que supuestamente se van a enviar a la campaña de Sheinbaum.

“Aquí en el libro están las pruebas, ha sido robo hormiga de mandar a los policías, les aumentaron las cuotas, de todo lo que ellos necesitan para trabajar, les están pidiendo que tienen que pagar hasta por la bicicleta, entonces, eso obliga a que la gente vaya y extorsione a los ciudadanos”, aseveró.