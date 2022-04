“Se queda como está”: AMLO aseveró que reforma eléctrica no se modificará tras reunión con John Kerry

AMLO detalló que durante la comida se aclaró que la reforma eléctrica no promueve el uso de energías sucias, sino que al contrario, se está invirtiendo en hidroeléctricas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que la reforma no se modificará pese a preocupaciones del gobierno estadounidense en materia de transición energética.

“Ayer tuvimos con el señor Kerry, el embajador de Estados Unidos, con empresarios y se les explicó el por qué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas”, detalló.