Sedatu ocultó documentos que evidenciaban red de tráfico de influencias; Loret de Mola arremete de nuevo contra hijo de AMLO

El equipo de Latinus Investiga reviró que llegar a estas conclusiones no fue fácil, más aún con las “trabas” puestas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), responsable de las obras.

Y, sí la había, Obrador retó al periodista a levantar una denuncia ante la Fiscalía con las pruebas: “ Este es, está demostrado, especialista en montajes y si tiene pruebas de corrupción que vaya a la Fiscalía , pero no, como es tanto la consigna de que lo que no mancha tizna”, reprochó.

Esta investigación nace de la respuesta de AMLO sobre los contratos que su hijo presuntamente sostiene, pues el presidente habría minimizado la situación, incluso admitió que podrían existir, y que Andrés sí era amigo de algunas mencionadas por Loret , sin embargo, afirmó que no estaban involucrados en ningún caso de corrupción .

” Nos fuimos encontrando con varias cosas; muchísimas trabas, eso es lo primero [...] Nos entregaban cosas parciales [...] Ahí fue cuando todos pensamos ‘¿Qué está pasando? ¿Por qué esto no lo quieren entregar? ¿Por qué esto no está público?’, cuando muchos de estos contratos son obligaciones de transparencia que tienen todas las organizaciones gubernamentales ”, acusó Monserrat Peralta, periodista en Latinus Investiga .

La noche de ayer, durante su programa, De Mola arremetió que en las más 50 veces que se pidió información vía transparencia para obtener los documentos de contratación, licitaciones, compras, y demás, la Sedatu aseveró no encontrar lo solicitado, al menos en 17 veces .

“Este reportaje no se pudo haber construido si no existieran las plataformas de transparencia y no existiera todo lo que rodea al INAI”, afirmó Peralta.