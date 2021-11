Senador de Morena acepta que viaja en aviones privados; “amigos me dieron un ride”, aclara

El senador de Morena, Julio Menchaca Salazar, reconoció el uso de un avión privado para asistir, el pasado 30 de octubre, a la toma de protesta de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

“Varios senadores tienen un jet porque son empresarios y son empresarios progresistas que apoyaron a AMLO, son personas que tienen un patrimonio formal en el trabajo, formal en su esfuerzo”, respondió a pregunta de un reportero en un acto público.

“En el caso de la toma de protesta del gobernador de Sinaloa coincidió que un grupo de amigos, invitados por él a la toma de protesta, salieron de Pachuca y efectivamente me dieron un ride”, aseguró.

El legislador insistió en que no hay que “satanizar” el uso de aviones privados, u otras prácticas no correspondientes a la “austeridad” a la que aboga López Obrador, siempre y cuando sean realizadas con recursos propios.

“No hay que satanizar porque hay taxis aéreos, alguien podrá tender la disposición presupuestaria de comprarse una suburban y alguien le puede alcanzar para un volkswagen y es muy sus recursos, que los utilice en lo que crea conveniente y hay servicio de taxis aéreos y no es un pecado”, dijo.

Relacionado: Respetamos a Santiago Nieto, pero no se va a tolerar la extravagancia: AMLO

Menchaca lamentó que por el escándalo en el que se vio involucrado Santiago Nieto tras su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, en Guatemala, haya perdido su trabajo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Desafortunadamente en el momento que le tocó a un extraordinario funcionario público como es Santiago Nieto que ni siquiera fue él el del problema, sino se vio todo un escándalo, es aprovechado como un resquicio de ataque político”, dijo.

Menchaca insistió en que lo importante es “darle transparencia a las cosas”.

“Malo la utilización de los recursos públicos, el que se desvíe dinero para hacer cosas que no corresponden, pero cuando corresponden al patrimonio personal es muy respetable quien quiera hacer uso que disponga para su beneficio personal o familiar”, dijo.

Julio Menchaca, quien es uno de los aspirantes más fuertes al gobierno de Hidalgo, presentó el pasado 27 de octubre su tercer informe legislativo frente a más de 4 mil personas en el estadio Revolución de Pachuca.

Al evento asistió Omar Fayad, gobernador de Hidalgo; Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena; Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado y Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

El pasado 6 de noviembre, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, renunció a su cargo tras conocerse que viajó en un avión privado a la boda de Nieto y Humphrey en Guatemala.

Antes de que su renuncia fuera aceptada, la funcionaria aseguró que no había sido detenida en Guatemala, que no ha cometido ningún acto ilícito y aceptó que viajó en un avión privado.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia”, escribió Félix Díaz en sus redes sociales.

Tras el escándalo, tanto el presidente López Obrador como la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, aseguraron que en el gobierno de la 4T ningún funcionario puede usar aviones privados.

“Eso se acabó en el gobierno de la ciudad, nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos y nuestro objetivo, y por eso llegamos al gobierno, es que como ciudadanos actuemos como tal”, dijo Sheinbaum.