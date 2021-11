Respetamos a Santiago Nieto, pero no se va a tolerar la extravagancia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró esta mañana que el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue por su historia de apoyo a la izquierda, además que nunca ha demostrado estar a favor de la corrupción e impunidad.

Durante su conferencia matutina en Colima, AMLO señaló que Gómez lideró el movimiento estudiantil de 1968 y ‘es muy importante su autoridad moral’.

Recordó que conoce al exlegislador desde hace tiempo y que además de liderar el movimiento estudiantil, estuvo en la cárcel, siempre ha estado en la izquierda y ha resistido las tentaciones.

“Porque también en la oposición un dirigente se puede corromper, conocemos muchos casos de los que no han aguantado y han sido cooptados, gente que en su momento fue muy radical... cooptados es el equivalente a comprados... nada más que es muy fuerte decirlo”, comentó.

“Pablo ha resistido todo imagínense del 68 para acá... más de 50 años... fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República... como legislador promovió la reforma 107 de la constitución para que ningún funcionario gane más que el presidente... por eso se le nombró para que sea el fiscal, el responsable de esta oficina de Inteligencia Financiera, porque cero corrupción, cero impunidad, no vamos a tolerar la corrupción, la impunidad y es muy importante la autoridad moral. No se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública”, agregó.