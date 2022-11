HUAJOLOTITLÁN, Oax- Como consecuencia de que la temporada de estiaje se prolongó hasta el mes de agosto en municipios de la Mixteca de Oaxaca, campesinas y campesinos viven escasez de trabajo por falta de cosechas y cultivos en Huajuapan y Huajolotitlán.

Alma Delia Gómez Ramírez trabaja en el corte de ejotes solo dos días de la semana y cuenta que es el primer año que vive la falta de trabajo en esta zona.

“Yo vine desde hace ocho días, desde el lunes y hasta hoy. Descansé toda la semana, imagínese que sólo he cobrado un día de trabajo. Nos pagan 150 pesos al día, qué nos va alcanzar con eso. ¡No alcanza!, pero ya ni modos, tenemos que aguantarnos porque no depende de nosotros ni del patrón, sino que no se sembró por el agua”, dice la mujer, de unos 45 años.

Alma Delia, junto a una cuadrilla de otras cinco mujeres de San Sebastián del Progreso, comunidad del municipio de Huajuapan de León, son parte de la mano de obra en los cultivos de varias comunidades de Huajolotitlán, pues no hay trabajo en su localidad.

Para estas mujeres la jornada comienza desde antes de las 5 de la mañana en los campos de hortalizas y verduras en el Huamúchil y otras localidades.

“Es el primer año que la vemos muy difícil. El trabajo comenzó a escasear desde febrero cuando el agua empezó a aminorar, luego se vino el estiaje y no llovía, hasta a mediados de agosto. En años anteriores veníamos trabajando todos los días y ahora, solo uno o dos por semana”, agrega Alma Delia.

Las mujeres platican que les pagan 150 pesos por ocho horas, con el almuerzo incluido: “Con eso nos ayudan los patrones, pero el asunto es que no hay trabajo porque no hubo cosecha y muchos no sembraron”.

Elvia Herrera Reyes, otra de las integrantes de la cuadrilla, confirma que la sequía les afectó en sus días de trabajo, pero además en sus propios cultivos y cosechas.

“En San Sebastián nosotros sufrimos mucho de agua, por eso venimos hasta acá, pudiendo sacar provecho de nuestras propias tierras, pero por la escasez de agua, tenemos que salir a buscar trabajo”, señala.

Pese a que se hicieron cuatro pozos en el río de San Sebastián Progreso, para que los campesinos sembraran su milpa y frijol, coinciden que no fue suficiente.

“Muchas de las personas que viven en la zona alta, no sembraron porque el agua no llegaba hasta arriba”, comentan las mujeres.

“¡La falta de agua nos afectó a todos!”, corean mientras cortan los ejotes y lo depositan en una cubeta de 20 litros.

“Nos preocupa que no todos tengan cosecha, porque de plano no hubo lluvia. Gracias a unos pozos que hicimos pudimos sembrar un poco a la orilla del río, pero los demás que están en el cerro pues nomás no pudieron”, indican.

Disminuyen cultivos por la sequía

En las comunidades del Huamúchil y San Sebastián del Progreso, no sólo las personas no tienen trabajo, sino que los productores disminuyeron a la mitad sus cultivos, como el caso de Máximo Cruz, quien desde hace años cultiva pepino.

“Desde el mes de mayo debió de haber llovido, pero se vino el agua hasta agosto. Entonces, los que tenían sembrado ya no alcanzaron a cosechar, y los que tenían planeado sembrar tampoco lo hicieron porque no había agua”, señala, en medio del cultivo.

Durante el mes de julio y la primera quincena del mes de agosto, el Monitor de Sequía en México (MSM) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reportó que el municipio de Huajuapan permaneció con sequía moderada.

Máximo Cruz agrega que, gracias a la falta de lluvia durante los pasados meses de junio y julio, toda su producción se atrasó, además no pudo sembrar otros cultivos; en el municipio de Huamúchil, algunos productores solo sembraron la mitad de su cultivo.

Juan Carlos, otro de los productores de hortalizas en esta zona de la Mixteca, asegura que la falta de lluvias hizo que los pozos se secarán pronto sin poder continuar con el proceso de siembra y cosecha.

Los productores, aparte de atravesar mal tiempo, también se enfrentan al coyotaje de sus productos, quienes acaparan las ventas: “A veces tenemos que venderles nuestros pocos productos, por falta de tiempo de hacerlo nosotros mismos, entonces ellos les vienen ganando más que nosotros”.

