Ser científico no da derecho a robar, dice AMLO; pide no impunidad para investigadores del Conacyt

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró – respecto a las acusaciones en contra de los 31 científicos e investigadores del Conacyt – que no debe haber impunidad para nadie y que nadie tiene derecho a robar.

“No porque soy científico tengo derecho a robar, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea y que haya justicia”, señaló durante la conferencia matutina de este lunes.

Asimismo, sostuvo que se debe procurar que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas y que no se utilice la ley “con propósitos políticos y electorales, como era antes”.

El presidente señaló que el dinero, proveniente del presupuesto público, que supuestamente el Consejo entregó a empresas no se utilizaba para temas de innovación tecnológica o de ciencia.

“Empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones (...) eran grupos que tenían privilegios, como castas divinas”.