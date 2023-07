‘Será el pueblo quien me juzgará’, dice alcaldesa de Chilpancingo; abren carpeta de investigación

Norma Otilia Hernández Martínez, alcaldesa de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, respondió a quienes le exigen que deje su cargo, debido a los videos que circulan en redes sociales donde conversa con un supuesto líder del crimen organizado.

Fue apenas este miércoles 12 de julio que el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Alberto Catalán Bastida, exigió la renuncia de la funcionaria, y que sea investigada por las autoridades correspondientes, durante una conferencia de prensa.

Al respecto, Hernández Martínez señaló que será “respetuosa” de los comentarios que se realicen por parte de otros actores políticos, sin embargo, recriminó que esto no sucedía en “anteriores gobiernos”, cuando sucedían situaciones similares.

“Esto nunca se veía en anteriores gobiernos, al contrario; se tapaba, yo respeto lo que ellos dicen y serán las instituciones y el pueblo el que me va a juzgar”, sentenció.

Cabe destacar que ya hay una carpeta de investigación sobre el caso, según lo informado por Sandra Luz Valdovinos Salmerón, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), para esclarecer los hechos con relación a los videos difundidos en redes sociales. Sobre ello, Norma Otilia se mostró abierta a cualquier convocaría que se le haga.

“Yo siempre estoy abierta a que se me pueda investigar; yo no tengo nada que esconder”, culminó Norma Otilia. Anteriormente, declaró que “yo no tengo ningún señalamiento con un acto delictivo, podré ser ingenua pero nunca maliciosa”.

Mientras, la FGE anunció que también se investiga “por cualquier otro delito del orden común que pueda ser competencia de la fiscalía general del estado, nosotros también haremos la investigación correspondiente y si es necesario declinaremos en su momento la competencia a la FGR”.

Apenas el día de ayer, un audio sobre la supuesta discusión que llevaron el líder criminal y la alcaldesa se difundió en redes sociales; no se puede saber con claridad qué es lo que se dice, aunque se les escucha hablando sobre el Gobierno del Estado y Federal.