Sheinbaum propone ampliar matrícula universitaria del país

Tlaxcala, Tlax. La educación superior de nuestro país requiere de ampliar la matrícula de las universidades públicas, así como reorientar y definir el desarrollo estratégico que se quiere para México en los próximos años, como en el rubro de explotación del litio y en humanidades, sostuvo la coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su visita a Tlaxcala, donde participó en la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación de este estado, sostuvo que el país requiere de la ampliación de espacios en las universidades públicas del país, a fin de abatir el rezago que existe y dotar de mayores oportunidades a quienes lo requieren.

TE PUEDE INTERESAR: La continuidad de la 4T se juega en el 2024: Mario Delgado

Sin precisar sobre el número y nivel de ampliación de matrícula que el país requiere en educación superior, Sheinbaum Pardo enfatizó que será necesario repetir y mejorar el programa implementado por su administración en el gobierno de la ciudad de México, en donde “creamos dos universidades, la de la Salud y la Rosario Castellanos”, en las que en su conjunto ofertan 53 mil espacios de enseñanza profesional.

Pero la apertura de más espacios no es suficiente, consideró, sino la reorientación del proyecto de desarrollo estratégico del país, porque “debe de haber orientación en las carreras, no solo en función de lo que pide el mercado, sino lo que queremos tener como desarrollo estratégico. Si el general (Lázaro) Cárdenas no hubiera creado el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto del Petróleo, no tendríamos a los profesionales del petróleo que durante muchos años trabajaron a favor del país”.

Abundó: “Nosotros ahora queremos y necesitamos expertos en explotación de litio, que hay pocas carreras en el país y que se requieren, pero al mismo tiempo que se requieren de decisiones estratégicas propias del desarrollo laboral”.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo consideró que no solo el perfil económico debe prevalecer en el perfil universitario del país, sino en el rubro de las humanidades, porque “necesitamos historiadores, filósofos, poetas, porque si nada más nos vamos con el tema de lo que requiera técnicamente el desarrollo del país, entonces dónde quedaron las humanidades. Nosotros queremos que haya muchos Octavio Paz, Elenas Poniatowska; es lo que nosotros queremos y también que se desarrolle investigación sobre el urbanismo mexicano y lo que representa la Cuarta Transformación”.

Por otra parte, reiteró que será respetuosa de la decisión que en las nueves entidades del país, así como en la determinación que adopten los consejos estatales de Morena respecto a la definición de los posibles finalistas aspirantes a la definición de la coordinadora o coordinador de la Cuarta Transformación en las entidades en donde se renovará la gubernatura el próximo año.

Negó que ella y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, tengan aspirantes definidos o propuestas, pues la decisión, está en manos de la gente.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum es una amenaza para Coahuila

“Hay que decirlo claramente ni el presidente del Comité Ejecutivo Nacional ni su servidora tenemos algún favorita o favorito para algún estado o para un distrito; mal haríamos nosotros abrimos el espacio. Primero hay una selección de los consejos estatales y también hay una encuesta de reconocimiento y finalmente queda un número determinado para la encuesta definitiva, pero mal haríamos en decir que apoyamos a éste o a otra persona, porque en Morena el pueblo es el que manda”.

Antes, en un evento masivo, al que acudió la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, así como diputados locales, federales, alcaldes y funcionarios de Morena, Sheinbaum Pardo demandó a los suyos organizar la creación de comités de defensa de ser posible en cada cuadra, movilizarse para estar bien preparados el próximo año a fin de obtener lograr las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como triunfos en los congresos estatales, presidencias municipales y gubernaturas

En el marco de la firma del “Convenio de la Unidad para la Transformación de Tlaxcala”, acompañada de Mario Delgado Carrillo, presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sheinbaum Pardo comentó que el movimiento tiene dos principales tareas para continuar con el trabajo realizado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de La Jornada