Sheinbaum también justifica desaparición del Fonden, “tenía mucha corrupción”

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, llamó a “no lucrar políticamente” con la tragedia en Guerrero ocasionada por el huracán “Otis” y aseguró que el gobierno federal tiene alrededor de 11 mil millones de pesos de presupuesto para atender emergencias por desastres.

También expresó su solidaridad con las personas afectadas por el fenómeno natural y llamó a apoyar con productos perecederos en distintos centros de acopio instalados en la Ciudad de México, uno de ellos, a cargo del partido Morena.

De última hora, la morenista también suspendió su gira “La esperanza nos une” en Durango y Monterrey, programadas para el jueves 26 y viernes 27, pues dijo que regresará mañana a la capital para colaborar en el acopio.

La noche de este miércoles, casi 24 horas después de que el huracán categoría 5 tocó territorio guerrerense y causó desastres en Acapulco y zonas aledañas, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México difundió en su cuenta de la red social X un videomensaje grabado desde Parral, Chihuahua, donde hizo un evento masivo partidista.

“Quiero enviar mi solidaridad, mi cariño y mi afecto a todos los que se encuentran en Acapulco y en esta zona costera, que vivieron el huracán ‘Otis’ de categoría 5”, dijo.

La morenista aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “está en camino” a la zona afectada y que se dará “todo el apoyo a la población afectada”.

Y no tardó en ponerle el toque político-electoral al mensaje:

“Esto que está saliendo en los medios de comunicación, particularmente en los adversarios políticos que dicen que como ya no existe el Fonden, ya no va a haber apoyo a la población, no hay nada más falso”.

Siguió: “desapareció el fideicomiso, que además tenía mucha corrupción, pero hay partidas presupuestales dedicadas especialmente para atención a la población en caso de desastres”.

Entonces, agregó que para 2023 aún hay “cerca de 11 mil millones de pesos de esta partida presupuestal y que si se requieren más, el presidente de la República buscará la manera de dar lo más. Esa es la característica de nuestro gobierno, que es un gobierno humanista”.

Ante las críticas de que, presuntamente, el gobierno no habría previsto la tragedia, Sheinbaum Pardo también tuvo una justificación:

“Se ha dicho mucho que por qué no se previno. Y es que fue un huracán que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en alrededor de cuatro horas, ni siquiera el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos pudo prevenir esta situación”.

Luego, llamó a la gente a solidarizarse y hacer donaciones en los centros de acopio de la CDM, incluido uno de Morena, para apoyar a los damnificados: “Llamamos a toda la población, a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, a que, como siempre, seamos solidarios con los habitantes de Acapulco y todos los que se encuentran en esta zona afectada”.

Por último, en su mensaje, la morenista llamó a “no lucrar políticamente con una desgracia, al contrario, poner siempre la solidaridad por delante”.