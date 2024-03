Sheinbaum traicionó a las mujeres, acusa Xóchitl Gálvez

Estuvo acompañada del candidato de esta misma coalición a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada , quien aseveró que, de ganar los comicios, no habrá “ni una valla más. Las vamos a escuchar y sobretodo las vamos a defender” , además que garantizó que no se criminalizará a las mujeres .

También, reprochó que en dicha marcha no estuvo la bandera monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. “No nos ponen la bandera cuando marchamos por la democracia, y no nos ponen la bandera cuando las mujeres marchan por sus derechos, ¿pero qué si había?, había gases lacrimógenos para recibir a las mujeres que luchan, que marchan por sus derechos, marchan para reafirmar que tenemos voz”, añadió.

Aseguró que el mensaje del gobierno para las mujeres fue: “Sí marchen, pero calladitas, ordenaditas, sin molestar al presidente, en su palacio, las mujeres exigen seguridad, exigen libertad y exigen igualdad, y este gobierno no ha querido escucharlas”.

Gálvez, señaló que “la violencia que vivimos las mujeres no es el resultado del comportamiento de un grupo de hombres, el enemigo es el sistema, es la organización social, son las estructuras de poder que por muchos años nos han excluido. Si el gobierno no quiere asumir esa realidad, si no hay voluntad de cambio, no habrá esperanza”.

Tras considerar el actual como un momento histórico en el que el país elegirá por primera vez a una mujer presidenta, recalcó que “no es suficiente que llegue una mujer a la presidencia si esta no va a gobernar para las mujeres, y hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres. Se ha dedicado a decir que es tiempo de las mujeres, pero no se quiere separar del proyecto de destrucción de López Obrador. Claudia ha guardado silencio cuando han quitado los apoyos de las mujeres como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, cuando se quitó los apoyos del seguro popular para las mujeres que sufrían cáncer. Una mujer que rompe el techo de cristal, pero deja que le caigan los pedazos a sus compañeras, no debe ser presidenta. Todas queremos que caiga el patriarcado”.

La abanderada presidencial de la oposición se definió nuevamente como una mujer de origen indígena, por lo que apuntó que su futuro era casarse joven, padecer violencia, quedarse en su pueblo “sin voz, sin educación y sin ingresos”.

Durante el acto, la hidalguense planteó una vez más el decálogo de acciones y compromisos destinados a las mujeres. “No voy a tener proyectos faraónicos de caprichos. Mis proyectos serán los de las mujeres”, remató.

El acto cerró con la interpretación de la Canción sin miedo, de la cantante Vivir Quintana, y con el grito de “justicia”. De igual forma, un mariachi conformado por mujeres interpretaron la misma canción.

Con información de La Jornada