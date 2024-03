Xóchitl Gálvez asegura que su gobierno será feminista y no se esconderá ‘atrás de unas vallas en el Palacio Nacional’

A través de un video publicado en su cuenta de X, la candidata de la oposición explicó que no quiere que el mensaje de la marcha “se distraiga” al contar con la carga política que la respalda. Por este motivo, decidió no unirse a la marea morada que inundará las calles de la Ciudad de México.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México , Xóchitl Gálvez , informó que a diferencia de años anteriores, este año no participará en la marcha del Día Internacional de la Mujer que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Sin embargo, aseguró que en su gobierno, en caso de que ganara las elecciones a la Presidencia en 2024, no se escondería detrás ‘de las vallas del Palacio Nacional’ , destacando que su gobierno será ‘feminista’.

XÓCHITL GÁLVEZ PROMETE QUE SU GOBIERNO SERÁ ‘FEMINISTA’

Gálvez ha sido parte en el pasado de las marchas del 8 de marzo. En sus propias palabras: “Siempre he marchado por Reforma en el 8M con todas las compas, sin ruido político y sin protagonismo, como una mujer más. Este año no lo haré porque no quiero que el mensaje se distraiga.”

En su video, Gálvez prometió que si gana la Presidencia tendrá ‘un gobierno feminista’ a partir de 2024. Enfatizó la importancia de la justicia, la libertad y la igualdad para las mujeres. “Conmigo no habrá discursos, habrá propuestas y resultados. No me esconderé tras vallas en el Palacio Nacional para no atenderlas ni escucharlas. Quiero abrirles las puertas. Seremos un gobierno feminista.”

Finalmente, Gálvez agradece a las manifestantes por su valentía y determinación. Con la frase “ustedes sí nos representan a todas las mujeres”, finalizó su declaración.