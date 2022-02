Si no me quieren, para qué me quedo: Roberto Palazuelos se despide así de candidatura por Q. Roo

“Si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto”, señaló el también llamado “diamante negro”.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran audio de Palazuelos; pagaría 10 mdp a estratega implicado en la ‘Estafa Maestra’ para limpiar su imagen

De igual forma, en entrevista para “El Weso”, de W Radio, Roberto Palazuelos dijo que la militancia que rechazó su candidatura se dejó llevar por “grillas internas en el partido”: “Yo pierdo, pero también ellos pierden mucho. Movimiento Ciudadano no va a ganar ninguna elección de las que hay ahorita, y esta era una gran oportunidad de ganar el estado... era la única oposición real”, apuntó, y negó tener vínculos con el crimen organizado, como se ha especulado: “Son puras tonterías. No conozco a ningún líder del Cártel del Golfo”, dijo.