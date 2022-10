‘Si no volamos, se va a morir aquí’... niño con cáncer cerebral no puede salir de México para operarse en España; le quedan 7 días de vida (video)

Sus familiares aseguran que los médicos le dan 15 días de vida si no consigue operarse urgentemente. Después de la revisión por parte de al menos 15 neurocirujanos, solo en el Hospital Sant Joan de Déu , de Barcelona se ofrecieron a retirarle hasta el 80% del tumor cancerígeno que padece.

El donante anónimo justificó su acto filantrópico debido a que tiene un hijo de la misma edad, aunque ahora el inconveniente es un nuevo retraso de la aeronave médica de EMS, que acumula tu tercer aplazamiento tras no despegar este lunes y posponerlo para este martes.

“Tú dime a quién tengo que hacerle el pago. No te preocupes por el dinero, a mí me va bien y no hay nada mejor en lo que yo pueda gastarlo”, dijo el empresario.

La carrera contra el tiempo es ahora lo que debe vencer Oliver junto a su familia, pues la cirugía se debe practicar cuanto antes para evitar que pierda la vida, algo sobre lo que se han quejado continuamente sus padres de familia, con quienes cambiará su lugar de residencia a Barcelona.