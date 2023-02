Aunque en las publicaciones no se menciona en qué municipio o región operan estos sicarios del cártel que lidera Nemesio Oseguera Cervantes , alias El Mencho , un usuario en Twitter aseguró que las personas que aparecen en una foto se encuentran en el estado de Guerrero.

Los vehículos esperan a la orilla de un río mientras una lancha cruza al otro lado del arroyo donde hay tres camionetas con hombres armados. El video no tiene audio y dura poco más de un minuto.

Además, el movimiento deja ver a otros de sus compañeros que van uniformados de la misma forma.

La táctica implementada por el CJNG no es nueva, pues en 2021 se dio a conocer en un video que integrantes del Cártel de Sinaloa, de la fracción de Ismael El Mayo Zambada, también usaron uniformes similares a los de la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Gastarán 8 mil millones en camionetas para la Guardia Nacional, eso es 40% del presupuesto del INE

En la grabación compartida en ese entonces, se aprecia un convoy de varias camionetas con personas armadas a bordo. Algunas de las unidades son de color blanco con tubos en la parte trasera, similares a las patrullas de la Guardia Nacional.

El uso no autorizado de uniformes e insignias es un delito conforme al Artículo 32 de la Guardia Nacional.

La corporación dependiente de la SEDENA fue aprobada en marzo de 2019 y arrancó operaciones formales el 30 de junio de ese año.

De acuerdo con autoridades de seguridad local, en Guerrero opera el Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y otros grupos del crimen organizado de la entidad.

“Varios grupos delictivos que están provocando la inseguridad son grupos que no abarcan solamente el estado de Guerrero, sino varios estados, todos los tenemos detectados en el mapa delictivo que tiene la Secretaría de Seguridad en la entidad, no es con cambio de estrategia cómo se enfrentará la delincuencia, la delincuencia no es de ahorita, la estrategia que se tiene es la adecuada”, explicó en diciembre del 2022, Evelio Gómez Méndez, secretario de Seguridad Pública estatal durante una entrevista.

Otros grupos del crimen organizado identificados en Guerrero son Los Tlecos, Los Ardillos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

Con información de medios