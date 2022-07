CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese al alza en casos de contagios por COVID-19 no hay una saturación de hospitales y no hay ningún estado en situación de gravedad.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el promedio de hospitalizaciones generales es de 10 por ciento y 3 por ciento de hospitalizadas en terapia intensiva, y hay 12 fallecidos diarios por este virus.

Llamó a las personas que no se han vacunado contra el COVID, a que lo hagan pues señaló que el virus afecta más a aquellas personas que no tienen vacunas o que no se han aplicado la dosis de refuerzo.

“Hasta hora todos están (en Semáforo Epidemiológico) verde, es decir, no tenemos ningún estado en amarillo o en situación de gravedad. No tenemos saturación de hospitales, es muy poco”.