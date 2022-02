Sigue prófuga a cuatro años de secuestrar y asesinar a su amiga, en el Edomex

Texcoco, Estado de México.- Una mujer sigue prófuga a cuatro años que secuestró y asesinó a su amiga en el municipio de Texcoco, Estado de México, las autoridades aún investigan su paradero.

La responsable del homicidio fue Sandra Malinali Chirino Delgadillo, quien aparentaba tener una amistad con Thaira Noemi, pero en realidad solo buscaba ganarse su confianza para después cometer el secuestro y asesinato.

De acuerdo con medios locales, la mujer trabajaba como secretaria en el ayuntamiento de Texcoco durante el 2017 y 2018, años en los que procedió a acercarse a Thaira, quien tras varios meses la consideró su amiga.

Todo parecía normal en su relación amistosa, hasta que el 4 de marzo de 2018, Sandra secuestró a su amiga y notificó a su familia de lo que realizó para exigir dinero y liberarla. Sin embargo, esto no evitó que cometiera el delito y la asesinara.

A días de cometer el homicidio, Sandra renunció a su trabajo para así evitar ser detenida, pues era la principal sospechosa de haber asesinado a Thaira, y huyó del lugar sin dejar rastro. Fue hasta el mes de julio de 2019 que las autoridades emitieron el boletín de búsqueda en el que ofrecieron hasta 300 mil pesos a aquellos que revelen datos sobre su ubicación.

No obstante, a semanas de que se cumplan los cuatro años del homicidio de Thaira, Sandra sigue fugitiva y las autoridades no dan con su paradero, de igual manera la familia no ha recibido información al respecto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que en caso que alguien conozca su ubicación, deberá notificarlo a la oficina de la Coordinación General de Investigación y Análisis, en el municipio de Toluca.

