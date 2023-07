Silvano Aureoles otorgó contratos millonarios a dueños de Latinus, acusa Adán Augusto

MORELIA, Mich.- En su visita a la ciudad de Lázaro Cárdenas, el aspirante presidencial morenista Adán Augusto López Hernández, señaló que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo otorgó contratos por 3 mil 400 millones de pesos a los dueños de Latinus, porque “él es socio” de ese portal informativo.

Mencionó que entre los socios de ese medio digital hay gobernadores, exgobernadores y sus familiares, que en el sexenio anterior estuvieron vendiendo al gobierno michoacano, entre otras cosas, cajas de paracetamol en 784 pesos, cuando el precio en las farmacias va de 10 pesos en similares hasta 90 pesos en marcas de patente.

“Son unos reverendos ladrones” exclamó el exsecretario de Gobernación, tras afirmar que “la justicia tarda, pero va a llegar, sobre todo aquí en Michoacán; que no se anden haciendo víctimas, que paguen los saqueos que hicieron al pueblo..., creen que no sabemos los negocios que hicieron con los centros de vigilancia”.

Y luego de lanzarse nuevamente contra Televisa, adonde dijo que no le interesa ser entrevistado, se referió a Latinus, que “ya contrató a un gatillero del periodismo, a un mercachifle del periodismo, y también ese ya me mandó decir: ‘¿Oye, Adán Augusto, ¿y por qué no vas a una entrevista con el señor (Carlos) Loret?’ (Pero) qué tal si voy y me roban hasta la oración a San Pedro y San Pablo que me regalaron hoy en Tabasco, nunca”, comentó.