Solo 15 de 111 que buscaron candidatura independiente cumplieron con requisitos: INE

Ciudad de México. Solo 15 de las 111 personas que buscaron apoyo de la ciudadanía para obtener una candidatura independiente a la Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados cumplieron con los requisitos de ley. Sin embargo, falta revisar si entregaron sus informes de gastos para obtener su registro formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ninguna de las 32 personas que manifestaron la intención para la Presidencia cumplió, tampoco las 11 que buscaban una candidatura para senadurías, mientras que de las 68 personas que manifestaron aspirar a una candidatura para diputado federal, únicamente 15 cumplieron con el apoyo de la ciudadanía establecido por la ley electoral.

Así lo señala el Informe sobre la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía de quienes aspiran a una candidatura independiente a los cargos de presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales en el proceso electoral federal 2023-2024 elaborado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos al cierre de los plazos previstos en la convocatoria.

De hecho, el INE determinó el pasado lunes abrir una investigación en contra de Eduardo Verástegui, ex aspirante independiente a la presidencia de la República, por el posible financiamiento ilegal de 390 mil dólares, equivalentes a 6.9 millones de pesos, que ingresaron desde el extranjero para impulsar sus aspiraciones políticas.

“Si alguna de estas personas tuvo el apoyo para poder acceder a una candidatura independiente, pero que a lo mejor no cumplió con presentar el informe de fiscalización, viene al Consejo General y solicita su candidatura independiente, no va a proceder si en materia de fiscalización no hubo un cumplimiento o tuvo una sanción que ameritaba que no se le diera el registro”, aclaró la consejera Dania Ravel.

El reporte también resalta que el proceso electoral de este año es en el que se han registrado un número mayor de personas aspirantes a candidaturas independientes para la presidencia y senadurías. Mientras que en el caso de diputaciones federales hay solo un aspirante más respecto del proceso electoral federal 2021.

El INE recibió un total de 537 mil 291 registros de apoyo ciudadano. De estos, 441 mil 595 no presentaron ninguna inconsistencia.

Respecto a la bolsa de financiamiento público para estas candidaturas independientes a diputaciones federales, el monto podrá ir desde los 3 hasta los 8 millones pesos, según las registradas formalmente en el instituto.

