‘Somos amigos’... AMLO aclara que reunión con Claudia Sheinbaum no fue por cuestiones partidistas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , brindó detalles sobre la reunión que sostuvo con la precandidata a la Presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo , en Palacio Nacional y aseguró que este tipo de encuentros no vulnera la contienda electoral rumbo a 2024.

El mandatario federal explicó en conferencia matutina de este miércoles que la ex jefa de gobierno y también coordinadora por la defensa de la Cuarta Transformación, tenía interés en conversar con él.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta AMLO que ocurra un ‘retroceso’ en elección de 2024

“Tenía interés en platicar conmigo, somos amigos. Me dijo que iba a presentar un documental que me lo iba a mandar, puede que me lo mande hoy para que lo vea. Ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga, mi compañera”, expresó.

La visita de Sheinbaum Pardo se dio a una semana de que inició la precampaña y un día después de presentar a su equipo de precampaña rumbo al proceso electoral del 2024.

López Obrador negó también que le dé recomendaciones de cualquier tipo a Claudia Sheinbaum, pues aseguró que ella es muy inteligente en todo sentido.

“Claudia es muy inteligente, mucho muy inteligente, no lo olviden. Si vamos a la formalidad, a lo académico, tiene nivel de doctorado; yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura. Claudia es muy inteligente, es honesta, tenemos relaciones de amistad de años”, señaló el mandatario durante La Mañanera.

TE PUEDE INTERESAR: “Si esto no es corrupción, ¿qué es?”, AMLO explota contra jueza que frenó extradición de ‘El Nini’

Aseguró que también hablaron sobre su situación familiar y sus “achaques”. En este punto el mandatario federal bromeó y dijo que está “malo del calcañar” y le salió un “tutupiche” en el pómulo izquierdo.

El presidente López Obrador aprovechó para dejar saber que Claudia Sheinbaum tiene las puertas de Palacio Nacional abiertas; caso contrario, dijo, a quienes “me insultan, cómo voy a recibirlos”.