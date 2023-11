Descarta AMLO que ocurra un ‘retroceso’ en elección de 2024

“Va a ser muy difícil un retroceso, no lo veo, sinceramente, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero le tengo mucha confianza al pueblo de México”, añadió.

RECUERDA EL PROCESO

Al manifestar que confía en los ciudadanos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que fueron ellos quienes lo pusieron al frente de la administración federal.

“Ya les he dicho que es hasta una situación personal, siempre me ha sacado adelante la gente. No, por cierto, los de arriba, o sea, no, hablando sinceramente. Los de arriba querían que yo no llegara; también, como en todo, hay excepciones, pero, por lo general ellos fueron los que nos cerraron el paso”, recordó.

“Ellos fueron los que ayudaron al fraude electoral en el 2006, ellos fueron los que prepararon todo para que no se diera el cambio en el 2012. Entonces, los de arriba pues no, pero yo los respeto mucho; además, son libres”, mencionó.

López Obrador puntualizó que era mucho el rezago que había y ahora que se sentaron las bases de un proyecto de nación puede verse el funcionamiento del Humanismo Mexicano, que es un modelo nuevo.

“Ahora que estoy escribiendo mi último libro estoy explicando en qué consiste el Humanismo Mexicano, para dejarlo a los jóvenes, de cómo sí hay de otra, que no nos manipulen haciéndonos creer que no hay más que el modelo neoporfirista, neoliberal; o lo que ahora ya están queriendo volver a imponer, que no intervenga el Estado, que se privatice todo, que no haya inversión pública, que si quieres estudiar tienes que pagar, que si quieres curarte tienes que pagar”, expresó.