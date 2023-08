‘Son conjeturas’, cuestiona AMLO versión del magnicidio de Villavicencio por el Cártel de Sinaloa

CDMX.- Tras condenar el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantarse y culpar sin pruebas al Cártel de Sinaloa como responsable del magnicidio.

De acuerdo con el Presidente, “no hay elementos” que sostengan esa versión y pidió esperar las los resultados de las investigaciones para castigar a los responsables del crimen.

En ese sentido expresó que se trata de conjeturas e hipótesis por lo que pidió “actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie”.

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas”, refirió.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio denunció el 31 de julio haber recibido amenazas por parte de “Los Choneros”, un grupo del Cártel de Sinaloa a través del cual opera en Ecuador.

Villavicencio acusó directamente a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de esa agrupación de buscar intimidarlo a él y a su equipo de campaña de atentar contra su vida de seguir refiriéndose a él y a su estructura criminal.