‘Son los intocables de la mafia del poder’, AMLO critica al INE por censura contra Sheinbaum

“(...) ¿Por qué no pones el Artículo 6° y 7°? Tiene que ver con los medios y da vergüenza que son los medios al servicio de los conservadores los que apoyen está decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este artículo han luchado por siglos periodistas” , comentó López Obrador.

“Pues que el INE no se toca... es una superestructura de poder, desde luego de facto de hecho, porque de manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución, el Artículo 6°, el 7° de la Constitución General de la República.

“(Los del INE) son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Deben de leer el Artículo 6° y 7° de la Constitución. El Artículo 6° había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable.

“Pero es parte de esta actitud antidemocrática que prevalece. Yo le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso. Claro que sí se toca y se debe de tocar y también que se sepa que la mayoría de la gente en México quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas”, afirmó.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que él no llegó a la Presidencia gracias al INE, sino a la gente, y agregó que los consejeros electorales son “árbitros vendidos”.

“Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué a la Presidencia por el pueblo. Cuando fui candidato, nunca me reuní con el INE y siempre procuré tener distancia con ellos y no creerle, porque sabía yo que eran árbitros vendidos”, expresó.

