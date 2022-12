‘El INE me obliga a algo con lo que no estoy de acuerdo’, dice Claudia Sheinbaum

El día de hoy, sábado 3 de diciembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) la obligó a publicar un texto con el que ella no está de acuerdo.

Esto, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara a la capitalina a deslindarse públicamente, en un plazo no mayor a 24 horas, de una estrategia de publicidad en bardas y lonas que busca posicionarla rumbo a las elecciones de 2024.

Sheinbaum aseguró que recibió una notificación por parte del INE, donde “me obliga, como medida cautelar [aunque no es el fondo del asunto], a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo”.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria arremetió que esto “demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”.

Mientras, reitera que la medida tiene un carácter de “parcialidad y autoritarismo”. Y que debería ser el INE quien garantice la democracia.

Pese a cumplir con la publicación del texto, también confió que apelaría la resolución de la dependencia electoral.