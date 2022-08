Sonora: Inundaciones les arrebatan todo

EMPALME, SON.- La calma tras la tormenta no ha llegado a Empalme, donde parte de la población sufrió dos inundaciones en menos de 24 horas. Todas sus pertenencias se encuentran sobre las banquetas, convertidas en cacharros. Las lluvias registradas el fin de semana los dejaron devastados.

El preludio a esta gran inundación inició la mañana del sábado 20 de agosto con una alerta emitida por una mujer a una radio local. Era una residente de La Salvación, comunidad del ejido San José de Guaymas. “¡Ayuda, nos estamos inundando!”, exclamó. Guadalupe Arvayo, de 62 años, es vecina de la colonia Bella Vista, la zona más afectada por las lluvias. No daba crédito: “¿Cómo es posible, si no está lloviendo?”. La ruptura parcial del Bordo Regulador Fusible de Ortiz, que es un retén de la presa Punta de Agua, provocó uno de los mayores desastres naturales en los últimos años en Sonora.

Publicidad

El martes, la población damnificada dormía “a rais”, como dijo María Castro. Estaba desencantada porque en la repartición de ayuda no alcanzó colchonetas y tendría que dormir otra noche en el suelo. La madre de dos niños relató cómo han sido sus últimos días tras haber perdido todo lo que tenía, y lo triste que está, pues va a “seguir durmiendo con los chamacos encargados”, porque no los puede acostar en el suelo de su casa porque hay gusanos.

“Gracias a Dios estamos vivos, pero no tenemos nada, no tenemos ni zapatos, es volver a empezar, primeramente Dios, porque no hay más que hacer”.

En las colonias afectadas se observaban cuadrillas de la Guardia Nacional repartiendo agua y alimentos; elementos de la Marina limpiando calles; personal de Salud Sonora, con labores de fumigación para evitar la proliferación del dengue, y un escuadrón de jóvenes de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano organizando la limpia de calles y ayudando a sacar todo lo dañado de las viviendas.

Publicidad