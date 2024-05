'Sostenemos que violaron nuestra soberanía y el derecho de asilo': AMLO sobre el caso de Ecuador

El día de hoy, durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador habló sobre el avance del caso de la irrupción a la embajada de México en Ecuador.

Por lo que mencionó que los diplomáticos de la embajada ya están en México e irán a la conferencia la próxima semana y que ellos expongan sobre lo sucedido y lo otro está en el Tribunal Internacional de Justicia.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Le vamos a pedir al Tribunal que nos digan como editamos la conferencia porque queremos cumplir’: AMLO

“Nosotros estamos sosteniendo que se violó el derecho internacional, violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asilo, es lo que estamos planteando. Y queremos que se castigue al gobierno de Ecuador, no al pueblo por este acto autoritario y prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas, en tanto no hagan una disculpa pública y hagan un compromiso de no repetición. Pero además queremos que se establezca un procedimiento que se aplique mundialmente, para que cualquier gobierno que viole la soberanía de un país, irrumpiendo en una embajada sea expulsada de la ONU”, expresó.