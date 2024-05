'Le vamos a pedir al Tribunal que nos digan como editamos la conferencia porque queremos cumplir': AMLO

El día de hoy, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema de la edición de sus 'mañaneras'.

Mencionó que recibió la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias matutinas, el asunto es que se mandará una carta el día de hoy, porqué es imposible editarlas.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de AMLO ahora quiere usar los ahorros de la Corte y del Poder Judicial para el Fondo del Bienestar

“¿Cómo las editamos? Nos tendrían ellos que entender, porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos, ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión y no las pueden prohibir, pero el Instituto Electoral, los Consejeros, resolvieron que había que editarlas y el Tribunal sostuvo que sí, que había que editarlas. Entones le vamos a pedir al Tribunal, que nos ayuden a interpretar que es lo que resolvieron, porqué queremos cumplir, siempre hemos cumplido sus resoluciones y les vamos a hacer unas sugerencias”, expresó.

Apuntó que una sugerencia, es que informen de manera rápida, cuando consideren que se están infringiendo los procedimientos, las leyes, las normas que avisen, y se baja completa la diferencia, pero se tendría que hacer al día siguiente, o cuando llegue de inmediato. . el aviso, tendrían que reunirlos con carácter de urgente y resolver y que los informen y ya bajarán la conferencia.