‘Su círculo de emergencia falló’: declara esposa del candidato asesinado Fernando Villavicencio de Ecuador

La esposa del ahora occiso candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, asesinado la tarde del día de ayer, miércoles 9 de agosto, al salir de un mitin, declaró que su circuló de seguridad falló al protegerlo.

En una declaración brindada a medios de comunicación, la viuda del candidato ecuatoriano, Verónica Sarauz, dijo que el Fernando Villavicencio no debió de haber salido de la manera que lo hizo; él tendría que haber sido retirado por la entrada trasera del lugar como lo hicieron con el general Carrillo, “Fernando tendría que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con la escolta de policías.”

Al inicio de su declaración, Sarauz, habla sobre las malas decisiones que cometieron el equipo de seguridad del exmiembro de la Asamblea Nacional de Ecuador “El equipo de seguridad de Fernando fallaron (SIC), el jefe de logística, el jefe de seguridad falló”, acusó.

Denunció que el auto en el que viajaba la víctima no era el adecuado, ya que no era seguro por su falta de blindaje. “A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron.” Añadió con la voz entrecortada en medio de sollozos.

Después de un largo suspiro, cerró el tema con la frase “Ya las cosas están Hechas”, para proceder con su declaración, ahora dirigida al pueblo ecuatoriano

Después de hablar sobre cómo fueron los hechos, Verónica Sarauz condenó el futuro del país diciendo “El país se va al carajo”; exhortando a la población a actuar para que exista un cambio por medio de una guerra civil “Aquí lo que debe de haber es una guerra civil” Añadió “Que los varones se pongan bien amarrados los pantalones y las mujeres que somos más valientes tenemos que demostrar nuestra valentía, nuestro coraje. Si no, el país se va al abismo.”