Sufre revés CFE en caso contra tres mandos del sexenio pasado

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrió un revés en un caso contra tres de los mandos que tuvo en el sexenio pasado, a quienes denunció por supuestamente contratar en forma indebida el transporte de gas natural a través del gasoducto Tuxpan-Tula, una inversión estimada en un principio en 458 millones de dólares.

Se trata de Javier Gutiérrez Becerril, ex director de Operaciones de CFEnergía; Jorge Alberto Domingo Granados Monroy, ex jefe de la unidad de Control Administrativo de la dirección corporativa de Operaciones, y Francisco Edmundo Munguía Varela, ex gerente de operación financiera de la dirección corporativa de Finanzas.

Alberto Torres Villanueva, magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, canceló por improcedente el amparo con el que la CFE pretendía que los ex funcionarios fueran vinculados a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Desde el 14 de mayo de 2022 el juez de control Arturo Medel Casquera decidió no vincular a proceso a los ex mandos, por falta de evidencias, y su fallo fue confirmado el 16 de marzo de 2023 por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación.

La CFE presentó su amparo contra esta última decisión, pero el magistrado Torres Villanueva canceló su trámite porque argumentó que la Comisión -a cargo de Manuel Bartlett- estuvo de acuerdo tácitamente con la primera resolución, la del juez.

Torres Villanueva expone en su resolución que la CFE no apeló el fallo del juez Medel Casquera y quien sí lo hizo fue la FGR; cuando el Tribunal de Apelación resolvió el recurso de la Fiscalía y confirmó la decisión del juzgador, entonces la comisión presentó su amparo para combatir el revés.

Pero, de acuerdo con el magistrado, lo anterior significa que la CFE consintió la no vinculación a proceso dictada en primera instancia y, al no haberla impugnado, ahora no puede combatirla con un juicio de amparo.