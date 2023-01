Suman otras 4 tesis similares a las de Yasmín Esquivel en la UNAM

Autoridades educativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encontraron al menos cuatro tesis con similitudes a la de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Desde finales del año pasado, la también entonces candidata a la presidencia de la SCJN, fue señalada de plagiar la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, exalumno graduado un año antes.

Al respecto, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, expresó que en el primer día laboral de este año, se encontraron otras cuatro tesis similares a las de Baéz Gutiérrez y Esquivel Mossa.

En entrevista para Grupo Reforma, reveló que las tesis de ambos exalumnos fueron asesoradas por Martha Rodríguez Ortiz, cuya docente dirigió otros trabajos con similitudes entre ellos.

Asimismo, confió que la máxima casa de estudios atenderá el asunto, porque había elementos que señalaban a la directora de tesis como una de las responsables de los plagios.

“Fue directora de tesis, de estas 2 tesis que se han estado comentando. Hasta lo que llevamos, hay otros cuatro exámenes con las mismas tesis y de lo que hemos visto no solamente fue directora de tesis, sino actúa como sinodal, o sea, está presente en el examen”, sentenció.

Reveló que las cuatro tesis involucradas con semejanzas o coincidencias, pertenecen a exalumnos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Estudios Superiores (FES Aragón), de donde Esquivel Mossa egresó.

“Entonces, eso se nos hace a nosotros, increíble, que no hay una integridad académica y no está correspondiendo a la confianza que le da la universidad. Entonces, cuando no corresponde a la confianza, pues tenemos que ver el comportamiento ético y universitario de cualquier académico”, arremetió.

Por otro lado, dijo que en sus siete años de rector, no conocía de algún caso similar en la Facultad de Derecho, por ello, se debe analizar con precisión el caso.

“Vamos a valorar la gravedad del asunto, vamos a darle a ella [la asesora] su derecho de audiencia y después de haber escuchado y de haber visto las cuestiones, se determinará la gravedad del conflicto”.

También aseguró que Martha Rodríguez Ortiz sigue siendo profesora de tiempo completo en Aragón. “Ella es parte de la comunidad universitaria, no es lo mismo tratar de ver a exalumnos que tienen casi 40 años de haber salido”.