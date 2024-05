Taboada confirma salirse del IMSS-Bienestar en caso de ganar la CDMX

El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, reafirmó su compromiso de sacar a la capital del país del convenio IMSS-Bienestar en caso de ganar las elecciones del 2 de junio. Además, resaltó que la lucha contra el cáncer será una de sus principales prioridades si llega al gobierno de la ciudad.

Durante la firma de la Carta Compromiso #ElCáncerEnLaAgenda2024, Taboada enfatizó que considera la salida del convenio IMSS-Bienestar como una facultad del Jefe de Gobierno y aseguró que la Ciudad de México dejará de formar parte de este convenio una vez asuma su mandato.

TABOADA ASEGURA QUE NO SE MANTENDRÁ ‘ANCLADO A UN SISTEMA DE FRACASO’ CON EL IMSS-BIENESTAR

“Es un convenio entre una entidad federativa y la Federación y un convenio, que lo único que avala es la firma del Jefe de Gobierno, lo que yo pienso y lo he planteado, porque administrativamente ni siquiera han terminado de hacer esta transición, se lo puedes preguntar a los trabajadores de la Ciudad. Yo me voy a salir de ese convenio porque, como entidad federativa, tengo el derecho y las facultades de hacerlo porque no voy a estar anclado a un sistema de fracaso, y una de mis prioridades es el sistema de salud”, expresó el candidato.