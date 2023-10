¿Te pueden quitar el INE si no votas?... Diputada de Morena propone cancelar la credencial por un año a las personas que no voten

La diputada Lidia García Anaya, de Morena, propuso un castigo para quienes no participen en elecciones, consultas populares y de revocación de mandato.

La propuesta consiste en cancelar por un año la credencial de elector, utilizada para realizar diversos trámites.

“De no acudir a votar en las elecciones, las consultas populares, los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley sin justificación previa, se cancelará la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral por un periodo de un año para realizar trámites administrativos”, refiere su proyecto que plantea reformar el artículo 6 constitucional.

La legisladora señaló que votar es una obligación ciudadana; sin embargo, actualmente no existe ninguna sanción para aquellos ciudadanos que incumplen con ésta.

Dijo que en las democracias latinoamericanas, el voto obligatorio se introdujo como una forma de garantizar la participación electoral con la intención de favorecer la representación de grupos y partidos políticos emergentes.

“El voto obligatorio se fundamenta en que el acto de votar constituye la base de los sistemas democráticos: mediante el voto los ciudadanos legitiman la existencia de gobiernos democráticos. Al cumplir con el deber de votar se contribuye a formar la voluntad política de la sociedad”, expresó.

En Bolivia también se impide realizar trámites a quienes no acuden a votar; y en Argentina, Australia, Bélgica y Uruguay, además, se impone una multa.

¿TE PUEDEN QUITAR EL INE SI NO VOTAS?

Es importante mencionar que hasta el momento, el artículo 35 de la Constitución Federal establece que las y los ciudadanos tienen el derecho a votar, mientras que el artículo 36 dicta que “votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley; así como participar en los procesos de referéndum y plebiscito de conformidad con la ley competente”, son obligaciones de las y los ciudadanos de la República.

Sin embargo, por lo menos ahora, no existe ninguna cláusula que implique determinadas sanciones para las personas que decidan no acudir a las urnas en los procedimientos electorales que se realicen en nuestro país. En este sentido, cuando una o un ciudadano no vota, no pueden cancelarle o quitarle la credencial de elector, un documento que además de permitir el sufragio, funciona como identificación oficial y es un requisito base para todo un sinfín de trámites cotidianos.

¿CUÁLES SON LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN MÉXICO?

Es importante señalar que la propuesta de la diputada de Morena ocurre en un momento clave electoralmente hablando: las próximas elecciones de 2024. De hecho, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido este proceso como el más grande que ha tenido México en su historia al renovarse un total de 19 mil 634 cargos.

El próximo domingo 2 de junio se elegirá a la nueva o nuevo presidente de la República. Además se renovarán los 128 lugares que ocupan el Senado y las 500 diputaciones de la Cámara Baja. A ello hay que sumarle que nueve estados votarán por su nuevo gobernador o gobernadora:

• Jalisco

• Tabasco

• Morelos

• Chiapas

• Veracruz

• Ciudad de México

• Puebla

• Guanajuato

• Yucatán