¡Te van a dar ganas de llorar! Por TikTok, un hombre en situación de calle se pudo reencontrar con su familia

A lo que Andrés Hernández mencionó que buscó al hombre para invitarlo a subir al auto, ya que sólo admiró el carro y lo respetó; además de ayudarlo, pese a que es tímido.

“Para los que me dicen que por qué no le di la vuelta al señor que estaba ahí afuera de mi trabajo. Ese día yo estaba trabajando. Yo lo grabé porque se me hizo buen gesto que admirara el carro y simplemente lo respetó, no le hizo nada. A pesar de que estaba con una piedra no le hizo nada [...] Fui a buscarlo, fui por tacos en la mañana donde regularmente desayunamos y me dijeron que estaba en una gasolinera por la Linda Vista, fui y no estaba, pero la intención como quiera es ayudarlo [...] Darle la vuelta si se deja porque es una persona tímida que no habla con nadie, no interactúa con nadie desde hace tiempo”, escribió en diversos comentarios.

Además, Andrés dijo que no es la primera vez que encuentra al hombre en situación de calle observando el vehículo.