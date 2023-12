‘Tema entre dos mujeres’: Xóchitl Gálvez afirma que Samuel García no tenía posibilidades de ganar elección

La precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se pronunció sobre la polémica causada por Samuel García, quien retomó la gubernatura de Nuevo León, a lo que la empresaria comentó que la misión del neoleonés era atacarla.

Afirmando que su salida de las elecciones de 2024 ‘no es tan significativa’, ya que la contienda siempre fue ‘entre dos mujeres’ en referencia a Claudia Sheinbaum, la abanderada de Morena y la Cuarta Transformación.

“Él no venía a pelear, porque si hubiera sabido que iba a ganar la Presidencia renuncia al gobierno del estado y deja a un gobernador sustituto y ya, pero en su caso él quería asegurar poder regresar a Nuevo León, pues seguramente [...] No sé, no sé por qué no quiso dejar un gobernador distinto al de él, no sé si tenga algo que esconder, no sé, eso habrá que preguntarle”, refirió desde Tijuana, Baja California. Donde también señaló que García no podía ganar la presidencia, por lo que su objetivo real solo era “golpear” su candidatura.

“Mi rival a vencer es la señora de enfrente [...] Este es un tema entre dos mujeres [...] México va a tener una presidenta”, agregó.

‘NO ESTÉN DE MONTONEROS’, SEÑALA; PIDE A AMLO NO METERSE

Llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no meterse en proceso electoral para que haya piso parejo.

En una rueda de prensa con representantes de los medios de comunicación, donde se reunió con simpatizantes, la hidalguense señaló que “me echen solita a la Sheinbaum, dejen de estar de montoneros”.

Aseguró que el adversario a vencer en los comicios federales de 2024, es Morena.“Yo siempre he creído que este es un tema entre dos mujeres. México va a tener una mujer presidenta, que no se cuelen los hombres”, expresó.

(Con información de El Universal)