‘No está bien que Congreso eligiera a un contrario’: Sheinbaum da la razón a Samuel García

La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se manifestó en desacuerdo por la imposición de un Gobernador Interino en Nuevo León, Luis Enrique Orozco, quien no provenía de Movimiento Ciudadano, el partido político que abandera a Samuel García.

A través de un video difundido en Twitter, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México le dio la razón a García Sepúlveda, ya que “el Congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de Samuel, ni del partido de Samuel, es más, es contrario y a mí me parece que eso no está bien. Quisieron poner a alguien contrario al gobernador y entonces vino lo que sale hoy (abandono de García de la contienda presidencial) en los medios de comunicación y lo que estuvimos viendo en los últimos días”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Samuel García confirma que abandona contienda para la Presidencia de 2024

La precandidata morenista recordó que cuando solicitó su licencia como jefa de Gobierno, los diputados del Congreso de la Ciudad de México eligieron como mandatario interino a un perfil de la misma banca, siendo elegido Martí Batres. Indicando que al Congreso de Nuevo León le correspondía elegir a alguien del mismo partido político que Samuel García.