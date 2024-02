Tendrán que pagar tarifa a CFE para recargar vehículo eléctrico en México

Para poder recargar un vehículo eléctrico en México, los usuarios tendrán que pagar una tarifa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a empresas particulares que ofrezcan el servicio de recarga.

Esto porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) trabaja en el establecimiento de un esquema tarifario para dicho servicio.

De acuerdo con el comisionado Walter Julián Ángel, el objetivo es establecer una metodología para que se pague un precio justo.

En entrevista, consideró que hay muchas áreas de la electromovilidad en las que se debe establecer regulación y que la propuesta de imponer tarifas a la carga de los vehículos eléctricos tiene la finalidad de crear bases para un correcto funcionamiento del mercado.

”Nosotros establecimos una metodología para saber cuál sería un precio justo por la carga de los vehículos; hoy por hoy no podemos imponer la metodología debido a que no hay permiso para una electrolinera, ese esquema no existe y tampoco existe el grupo tarifario de la electrolinera”.

”Entonces lo que vamos a hacer es instalar un grupo tarifario, y vamos a empezar a estudiar, junto con los interesados del sector, el mecanismo que nos permita establecer ya en términos legales, con una base jurídica legal, la tarifa”, señaló.

El funcionario explicó que, de inicio, quien podría comenzar la adopción de ese nuevo esquema tarifario sería la CFE y así comenzar con la regulación del precio de la venta de esa energía.