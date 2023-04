‘Tengo la mecha muy corta’, dice Patricia Armendáriz tras audio donde le grita a lacandones

En el audio, la morenista sostiene una conversación con Chankim Colocho , líder de la organización, donde les reclama que “es la tercera reunión que tengo con ustedes y me salen con sus pendejadas” .

“O me presentan programas de desarrollo o se va a ir a la chingada” , dice en un audio filtrado el día de ayer, donde la diputada por Morena, Patricia Armendáriz , arremete contra un grupo de comuneros de la Selva Lacandona.

“Yo he estado gestionando recursos para las comunidades más marginadas de Chiapas, y una parte que estoy haciendo es un proyecto para proteger a la Selva Lacandona con centros ecoturísticos alrededor de la selva, en la parte privada, de las comunidades”, dijo.

Esto, con motivo de que los lacandonos puedan recibir, explica, más dinero cuidando la selva, que cortándola. “Era la tercera sesión que teníamos [...] Llegaban y me decían, ‘yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel’”.

“Eso fue el resultado de la tercera sesión cuando yo, sinceramente, me salí de mis casillas, porque dirijo una sociedad civíl que protege a la selva y a los lacandones, y ahí me reclamaban que yo tenía la obligación de hacer cosas para ellos”.

Además, dijo que les ha dado dinero de sus propios recursos y, cuando ella proponía los centros ecoturísticos, los lacandones exigían “un hotel para cada familia”.

Enseguida, apunta que ya se ha disculpado con las personas a las que ofendió, pues, pese a la incapacidad de llegar a un acuerdo con los lacandones, señala que no era motivo para gritarles.