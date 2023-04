Difunden audio de Patricia Armendáriz explotando contra grupo de la Selva Lacandona

La diputada de Morena y empresaria, Patricia Armendáriz, se encuentra en medio de la polémica tras la filtración de una grabación donde evidencia el momento en el que explota contra un grupo de habitantes mayas de la Selva Lacandona originarios del estado de Chiapas.

De acuerdo con lo difundido por Gabriela Coutiño, se puede escuchar una serie de insultos, golpes sobre la mesa y gritos por parte de la ‘tiburona’ de Shark Tank; así como una discusión con Chankim Colocho, líder lacandón.

“Ya no van a seguir m*m*ndo del gobierno, no les van a dar nada o me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro, ya no quiero saber nada de ustedes. La próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo y ya ni vengan”, explota Armendáriz en el video.

