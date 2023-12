“Terminó la infamia”, así reaccionó Rosario Robles tras ser absuelta de la ‘Estafa Maestra’

El 6 de diciembre el Tribunal absolvió de manera definitiva a María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido de la función pública en el caso conocido como la “Estafa Maestra”, un esquema de corrupción que a través de 11 organismos federales desviaron 3 mil millones de pesos, esto durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Tras la ratificación de su inocencia ante la presunta participación en los hechos, Rosario Robles emitió un posicionamiento en donde asegura que lo vivido se trató de una infamia y que a pesar de haber estado en prisión “jamás deje de ser libre” y que no lograron doblarla.

TE PUEDE INTERESAR: Vocero de Rosario Robles será procesado por contrato de 353 mdp

“Terminó la infamia. Me encerraron, pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad”, escribió en su cuenta oficial de X.

Asimismo, aseguró que utilizar las instituciones para “venganza” no es de un gobierno demócrata, esto después de señalar públicamente a Alejandro Gertz Manero de persecución.

“Utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas. Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre siguen intactos”, escribió Rosario Robles.

Cabe mencionar que Rosario Robles fue la única exsecretaria de Estado que fue investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por este caso, sin embargo, durante los tres años que pasó en la cárcel mientras se llevaba a cabo el proceso, nunca se le imputó algún delito financiero.

Con información de medios