Titular de la CEAV desaira reunión con senadores para revisar caso de migrantes en Juárez

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, no asistió a una reunión con senadores agendada desde hace un mes.

Los senadores la convocaron para revisar el caso de los 40 migrantes que murieron en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Indemnizarán con 140 mdp a familias de los 40 migrantes muertos durante el incendio en Ciudad Juárez

La senadora panista Kenia López acusó a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de haber instruido a Rodríguez a que no asistiera.

“Es impresionante la falta de sensibilidad del Gobierno de Morena para con las víctimas. 40 migrantes fueron asesinados en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Es terrible saber que la titular de la CEAV no tiene tiempo, tiempo ni disposición para dar la cara. Para mí es claro: no asistió porque hay una instrucción de la Secretaria de Gobernación, para no venir a responder sobre la tragedia de Ciudad Juárez”, declaró.

La comisionada envió una carta al presidente del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los Hechos Ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023, Rafael Espino, para explicar que debía asistir a un Encuentro Regional de los Centros de Atención Integral en Mérida, Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR: Tras cuatro meses en el limbo, ¿cómo es la vida de los migrantes heridos después del incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez?

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, criticó la ausencia de la funcionaria.

“La muerte de 40 personas no es motivo suficiente para que la titular de la @CEAVmex, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, acuda a una reunión con el Grupo Plural de Trabajo del @senadomexicano”, posteó en redes sociales.

Con información de medios