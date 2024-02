“Todo pinta para que continúe la transformación”, asegura AMLO

Cajeme, Sonora. Al afirmar que “todo pinta para que continúe la transformación”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que conversará con quien lo releve en la Presidencia de la República para encargarle que continúe con la labor iniciada por su gobierno en favor de los pobres de México.

Al inaugurar el Acueducto Yaqui, que como parte del Plan de Justicia para el pueblo Yaqui dotará en marzo de agua potable a alrededor de 34 mil habitantes de 50 comunidades de esta nación, el mandatario acotó, no obstante, que no planea hablar mucho con la siguiente presidenta o presidente, porque lo que “se necesita son hechos, no palabras”.

“Voy a hablar con quien me sustituya para que no den ni un paso atrás, para que no se abandone lo que ya iniciamos en beneficio de los pueblos y comunidades yaquis y en beneficio de los pobres de México, de la gente humilde”, sostuvo unos 270 kilómetros de la capital, en la presa Álvaro Obregón, donde inicia el acueducto, cuyas obras de conexión a las comunidades yaquis aún están inconclusas.

“Todo pinta para que continúe la transformación, es lo que yo escucho en las calles, en los pueblos de México y estoy seguro de que va a continuar el Plan de Justicia Yaqui”, agregó el tabasqueño, acompañado por el gobernador Alfonso Durazo, autoridades tradicionales y funcionarios de su gobierno.

“De una vez aprovecho, porque no vamos a estar hablando mucho. Cuando se encontraron Hidalgo y Morelos en un pueblo de Michoacán, Charo, cerca de Morelia, Hidalgo y Morelos hablaron tres minutos y lo único que le dijo Hidalgo a Morelos fue “vete al sur”, y ya Morelos sabía lo que tenía que hacer”, expresó el mandatario.

“Nada de estar hablando tanto: hechos, no palabras”, expresó.

“La autoridad federal que me va a sustituir va a ser una persona con convicciones, que piensa igual que ustedes, que tiene los mismos sentimientos que tienen ustedes y que es partidaria esa persona del amor al prójimo”, sostuvo el mandatario, que se comprometió a regresar en junio a la región yaqui para poner en operación un distrito de riego, otro proyecto de su administración contemplado en el Plan de Justicia Yaqui.

El gobernador Durazo aseveró que López Obrador ha sido “el mejor presidente” en la historia del pueblo yaqui.

“Presidente, para nosotros Andrés Manuel López Obrador es un presidente que está en la historia junto con Juárez, Madero y Cárdenas y sin duda es el mejor presidente de la historia en nuestro país en la atención del pueblo Yaqui”, declaró el mandatario local.

“Separó al gobierno del poder económico y cambió la fisonomía del Estado Mexicano y por eso lo recordaremos siempre, siempre lo llevaremos en nuestro corazones”, siguió.